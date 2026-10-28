Православные именины 28 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

28 октября по православному календарю почитают великомученицу Параскеву-Пятницу, преподобного Иова Почаевского и других святых. В этот день именины отмечают Параска, Анна, Дмитрий, Иван, Максим, Степан и носители других имен. Рассказываем, что означают эти имена, откуда они происходят и как можно поздравить близких с Днем ангела.

Среди женских имен, связанных с церковным календарем на 28 октября, есть как привычные для украинцев Анна и Параска, так и редкие Неонила и Евникия. В этот день церковь поминает святых, которые жили в разные времена и подвергались гонениям за христианскую веру. Каждое из имен имеет своё происхождение и значение.

Женские имена

Анна. Это имя происходит из древнееврейского языка. Его значение — «благодать», «милость» или «благосклонность». Имя имеет древнюю библейскую историю и распространено во многих странах. Аннами называли женщин в разные исторические периоды, и само имя сохраняет популярность и сегодня. В церковном календаре 28 октября поминают святую Анну — мать святого Кириака, поэтому Анну также включают в списки именинников этого дня.

Параска. Это украинская форма имени Параскева, которое происходит из греческого языка. Слово paraskevi означает «пятница», а также связано с понятием подготовки или приготовления. 28 октября православная церковь чтит великомученицу Параскеву-Пятницу. Согласно церковному преданию, она жила в III веке и пострадала за христианскую веру. В украинской традиции имя Параска издавна известно и имеет много ласковых форм, в частности Парасочка и Парасенька.

Неонила. Это древнее женское имя, которое встречается в христианских святых. Его точное происхождение и значение не имеют единого общепринятого объяснения. 28 октября церковь поминает мученицу Неонилу, которая, по преданию, пострадала за веру вместе с мужем Терентием и их детьми. Имя редкое в современной Украине, но имеет древнюю церковную историю.

Евникия. Имя имеет древнегреческое происхождение. Его связывают со словами, означающими «хорошо» и «победа», поэтому значение передают как «хорошая победа» или «победоносная». В церковном календаре упоминается Евникия — одна из детей мучеников Терентия и Неонилы. По преданию, она вместе с семьёй пострадала за христианскую веру. Это редкое имя, которое сегодня чаще можно встретить в церковных источниках, чем в повседневной жизни.

Мужские имена

В этот день именины связывают с памятью нескольких святых, среди которых мученики, епископы и подвижники. В списках встречаются популярные украинские имена — Дмитрий, Иван, Максим и Степан, а также более древние формы, такие как Терентий, Арсений и Кириак.

Арсен. Имя имеет древнегреческое происхождение. Его связывают со словом, означающим «мужественный», «сильный» или «мужской». Арсен также используется как самостоятельное имя и как сокращенная форма имени Арсений. В церковном календаре 28 октября поминают святителя Арсения, архиепископа Сербского. Он жил в XIII веке и был известен своим церковным служением.

Георгий. Это имя происходит из древнегреческого языка и означает «земледелец» или «тот, кто обрабатывает землю». В украинской традиции оно имеет несколько форм, в частности Юрий и Егор, хотя в церковном именослове они могут фигурировать отдельно. Имя Георгий известно благодаря святым, среди которых особенно почитают великомученика Георгия Победоносца. В календарях именинов на 28 октября Георгий также фигурирует среди мужских имен.

Дмитрий. Имя происходит из древнегреческого языка и связано с именем Деметры — богини земледелия и плодородия в древнегреческой мифологии. Поэтому его традиционно толкуют как «посвящённый Деметре». В христианской традиции имя известно благодаря святым с этим именем, в частности митрополиту Ростовскому Димитрию, память которого почитается 28 октября. Дмитрий остается одним из распространённых мужских имён в Украине.

Иван. Имя имеет древнееврейское происхождение и происходит от имени Йоханан. Его значение — «Бог милостивый» или «Божья благодать». Иван — одно из самых распространённых имён в христианских странах. У него есть много аналогов в других языках: Джон, Жан, Хуан и Йоханн. В церковном календаре 28 октября поминают святого Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского, поэтому Иван также входит в число имен, связанных с этим днём.

Максим. Имя происходит от латинского слова maximus, которое означает «самый большой» или «величайший». Оно было распространено ещё в Древнем Риме, а впоследствии вошло в христианскую традицию. В церковных списках 28 октября поминается мученик Максим, который пострадал за веру вместе с другими христианами. Сегодня Максим — популярное имя в Украине и многих европейских странах.

Николай. Это имя имеет древнегреческое происхождение и образовано от слов, означающих «победа» и «народ». Поэтому его обычно переводят как «победитель народов». Самый известный святой с этим именем — Николай Чудотворец, которого почитают в православной и католической традициях. В календарях именинов на 28 октября Николай также фигурирует среди мужских имен.

Степан. Имя происходит от греческого слова stephanos, означающего «венец» или «корона». Оно имеет древнюю христианскую историю, ведь одним из самых известных святых с этим именем является первомученик Стефан. В украинском языке закрепилась форма Степан, тогда как в церковных текстах часто используется Стефан. Имя связано с памятью преподобного Стефана Саваита, создателя церковных канонов, которого поминают 28 октября.

Терентий. Имя имеет латинское происхождение и известно ещё со времён Древнего Рима. Его точное первоначальное значение окончательно не установлено. В православном календаре 28 октября поминают мученика Терентия, который, согласно церковному преданию, пострадал за христианскую веру вместе с женой Неонилой и детьми. Имя в настоящее время редко встречается, но сохранилось в украинской традиции и церковных святцах.

Иов. Это имя имеет древнееврейское происхождение. Его связывают с библейским именем Иов — праведника, который, согласно библейскому повествованию, пережил тяжелые испытания, но не отрекся от веры. В церковном календаре 28 октября почитают преподобного Иова Почаевского — одного из самых известных подвижников украинской православной традиции. Он жил в XVI–XVII веках и был игуменом Почаевского монастыря.

Арсений. Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает «мужественный», «сильный». Оно родственно имени Арсен, но в церковной традиции чаще всего употребляется полная форма Арсений. 28 октября поминают святителя Арсения, архиепископа Сербского. Имя распространено в различных православных странах и имеет несколько форм в разных языках.

Кириак. Имя происходит из греческого языка и связано со словом kyrios, означающим «господь» или «владыка». Его значение передается как «тот, кто принадлежит Господу». В церковном календаре поминают священномученика Кириака, патриарха Иерусалимского, который пострадал за христианскую веру. Имя редкое, однако сохранилось в церковных преданиях.

Неофит. Имя имеет греческое происхождение и означает «новообращённый» или «тот, кто недавно присоединился к вере». В христианской традиции так могли называть людей, принявших крещение или вступивших на путь духовного служения. 28 октября почитают священномученика Неофита, епископа Урбнского. Это имя редко встречается в современной жизни, но оно имеет четкое религиозное значение.

Феофил. Имя происходит из греческого языка и состоит из слов, означающих «Бог» и «любовь» или «друг». Поэтому его переводят как «любящий Бога» или «друг Божий». В христианских источниках это имя встречается ещё с первых веков существования церкви. 28 октября в православном календаре поминают преподобного Феофила Киевского, известного своей подвижнической жизнью.

Африкан. Это имя имеет латинское происхождение и связано со словом Africanus — «африканский», то есть «тот, кто родом из Африки». В церковном календаре 28 октября поминают мученика Африкана, который пострадал за христианскую веру вместе с группой других христиан. Имя редкое, но его можно найти в исторических и церковных источниках.

Помпий. Это древнеримское имя, которое использовали ещё в античные времена. Его точное происхождение и значение остаются предметом различных толкований. В церковном календаре 28 октября поминается мученик Помпий, пострадавший за христианскую веру. Сегодня это имя почти не используется, однако оно сохранилось в списках раннехристианских святых.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек или в честь которого его назвали при крещении. В христианской традиции святой является примером веры и духовным покровителем. Поэтому именины — это не только повод для поздравлений, но и возможность вспомнить историю святого, связанного с этим именем.

День рождения и именины имеют разное значение. День рождения связан с появлением человека на свет, а день ангела — с церковной памятью святого. Если в календаре есть несколько святых с одним именем, дата именины может зависеть от того, в честь кого человека назвали.

Как отмечают именины

Для тех, кто придерживается православных традиций, этот день может начинаться с молитвы или посещения храма. Некоторые просят у святого-покровителя поддержки для себя и родных. В то же время именины не обязательно праздновать с размахом: можно провести день в кругу семьи, встретиться с друзьями или просто уделить время близким.

Главное в этом празднике — внимание к человеку и искренние слова. Даже короткое сообщение или телефонный звонок могут стать приятным знаком заботы.

Как поздравить с Днём ангела

В именины обычно желают здоровья, мира, радости, любви и благополучия. Можно также пожелать, чтобы святой покровитель помогал преодолевать трудности, придавал сил и поддерживал в важные моменты.

Например, Дмитрию, Ивану, Максиму, Степану и Арсению можно пожелать уверенности в собственных силах, успехов в делах и хороших новостей. Анне, Параске, Неониле и Евникии — крепкого здоровья, душевного тепла, счастливых событий и людей рядом, на которых всегда можно положиться. Пусть День ангела станет поводом сказать близким важные слова, пожелать им добра и подарить чуть больше радости в повседневной жизни.

Читай нас в