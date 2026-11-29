29 ноября 2026 года с Днём ангела можно поздравить мужчин с именами Парамон, Филумен, Акакий и Нектарий. В календарях именинов на эту дату также упоминаются Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай и Сергей. Есть и женские имена — Евфрасия и Клавдия. Рассказываем, что означает каждое из них и как принято отмечать именины.

Евфрасия — имя греческого происхождения, которое означает «радость» или «веселье». Оно ассоциируется с хорошим настроением, жизнерадостностью и светлыми эмоциями. В церковной традиции это имя носила мученица Евфрасия Анкирская.

Клавдия — женская форма древнеримского имени Клавдий. Оно происходит от названия знатного рода Клавдиев. В традиционных словарях имя также толкуют как «хромая», однако это значение считают не вполне достоверным. В православных святых упоминается мученица Клавдия Анкирская.

Мужские имена на 29 ноября

По новому церковному календарю в этот день почитают мученика Парамона, мученика Филумена, преподобного Акакия Синайского и преподобного Нектария Киево-Печерского. Их имена также связывают с Днём ангела 29 ноября.

Парамон — имя греческого происхождения. Его значение — «твердый», «постоянный» или «стойкий». В церковном календаре поминается мученик Парамон, пострадавший за христианскую веру.

Филумен — греческое имя, означающее «любимый» или «тот, кого любят». 29 ноября церковь чтит память мученика Филумена Анкирского.

Акакий — имя греческого происхождения. Его толкуют как «невинный», «беззлобный». В этот день поминают преподобного Акакия Синайского.

Нектарий — имя греческого происхождения, связанное со словом «нектар» — сладким напитком богов в древнегреческих мифах. В православном календаре 29 ноября почитают преподобного Нектария Киево-Печерского, покоящегося в Ближних пещерах.

Другие мужские имена из календарей именинов

В различных календарях именинов на 29 ноября можно встретить и другие мужские имена. Среди них — Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай и Сергей.

Валериан — имя латинского происхождения. Его связывают со словом valere, означающим «быть сильным», «быть здоровым». Также имя указывает на принадлежность к древнеримскому роду Валериев.

Даниил — имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог — мой судья». Оно имеет библейские корни: так звали одного из пророков Ветхого Завета.

Денис — имя греческого происхождения, связанное с именем древнегреческого бога Диониса. Его толкуют как «посвящённый Дионису».

Иван — украинская форма древнееврейского имени Йоханан. Его значение — «Бог милостивый» или «Божья благодать».

Николай — имя греческого происхождения, образованное от слов со значениями «победа» и «народ». Поэтому его толкуют как «победитель народов».

Сергей — имя латинского происхождения, которое связывают с древнеримским родовым именем Сергий. Его точное первоначальное значение остается предметом дискуссий.

В некоторых календарях также указываются имена Василий, Виктор, Дмитрий, Макар, Матвей, Михаил, Федор и Ян.

Василий — имя греческого происхождения, означающее «царский» или «царственный».

Виктор — латинское имя, означающее «победитель».

Дмитрий — происходит от греческого имени Деметриос и означает «посвященный Деметрию».

Макар — имя греческого происхождения, которое переводится как «счастливый» или «блаженный».

Матвей — имя древнееврейского происхождения, означающее «дар Божий».

Михаил — имя древнееврейского происхождения. Его значение — «кто как Бог?».

Федор — украинская форма греческого имени Теодор. Оно означает «Божий дар».

Ян — имя, являющееся сокращённой формой имени Иван в ряде европейских языков. Его значение — «Бог милостивый».

Что такое День ангела и как его отмечать

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали во время крещения. В христианской традиции считается, что святой является небесным покровителем человека, а потому в этот день вспоминают его жизнь, веру и поступки. Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько дней памяти святых с одним и тем же именем, обычно выбирают ближайшую дату после дня рождения или ту, которая связана со святым-покровителем человека.

Начать День ангела можно с молитвы и посещения храма. Также в этот день принято звонить родным, собираться с близкими или просто провести время с теми, кто дорог. Главное — не подарки или шумное празднование, а внимание, добрые слова и искренние пожелания.

Как поздравить с именинами 29 ноября

В День ангела именинникам желают здоровья, мира, душевного спокойствия, сил и поддержки близких. Поздравление может быть кратким, но искренним.

Например:

«Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает от невзгод, помогает преодолевать трудности и ведёт к добрым делам».

«С именинами! Желаю крепкого здоровья, покоя в душе, радости в сердце и как можно больше счастливых моментов».

«Пусть в жизни будет больше света, любви и тепла, а рядом всегда остаются люди, на которых можно положиться. С Днём ангела!»

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