Православные именины 3 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

Во вторник, 3 ноября, по новому церковному календарю День ангела отмечают мужчины с именами Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Александр, Павел, Петр, Семен, Сергей и Федор. Среди женских имен в этот день — Анна, Евдокия и Светлана, а в некоторых календарях также упоминается Фотиния. Рассказываем, откуда происходят эти имена, что они означают и как поздравить именинников.

3 ноября Православная Церковь чтит память священномучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона. Также в этот день вспоминают обновление храма великомученика Георгия в Лидде и других святых. По церковным и народным календарям в этот день именин у многих мужчин и женщин. Каждое из этих имен имеет свою историю и значение.

Женские имена 3 ноября

Анна — имя древнееврейского происхождения. Его переводят как «милость», «благодать» или «благосклонность». Имя ассоциируется с добротой, искренностью и душевным теплом. Оно имеет древнюю библейскую историю и по-прежнему распространено во многих странах.

Евдокия — имя греческого происхождения, означающее «добрая слава» или «благоволение». Оно образовано от слова, связанного с благосклонностью и доброй волей. Имя имеет древнюю христианскую традицию и раньше было довольно распространенным на украинских землях.

Светлана — славянское имя, связанное со словами «свет» и «светлая». Его значение — «светлая», «чистая», «та, что несёт свет». Имя ассоциируется с ясностью, теплом и добром.

Фотиния — имя греческого происхождения, которое переводят как «светлая» или «сияющая». Оно родственно по значению имени Светлана. В христианской традиции это имя связывают со святой Фотинией, которую почитают как самаритянку, встретившую Иисуса у колодца.

Мужские имена 3 ноября

Богдан — имя славянского происхождения. Оно состоит из двух частей: «Бог» и «данный». Поэтому его значение — «данный Богом» или «одаренный Богом». Такое имя часто воспринимали как знак благодарности за рождение ребенка.

Василий — происходит от древнегреческого имени Басилейос. Его значение — «царский» или «царь». Имя имеет древнюю христианскую историю, в частности благодаря святителю Василию Великому.

Владимир — древнеславянское имя, которое связывают со словами «владеть» и «мир». Его толкуют как «тот, кто владеет миром» или «властелин мира». Одним из самых известных носителей этого имени в украинской истории является князь Владимир Великий.

Георгий — имя греческого происхождения. Оно образовано от слова «георгос», что означает «земледелец» или «тот, кто обрабатывает землю». Украинская форма этого имени — Юрий. Оба варианта имеют общее происхождение.

Иван — украинская форма древнееврейского имени Йоханан. Его значение — «Бог милостивый» или «Божья благодать». Это одно из древнейших и наиболее распространённых христианских имён, известное благодаря многим библейским персонажам.

Илья — имя древнееврейского происхождения. Оно означает «мой Бог — Господь» или «мой Бог — Яхве». Имя связано с библейским пророком Ильей, которого почитают в христианстве.

Иосиф — имя древнееврейского происхождения. Его переводят как «Бог умножит» или «да прибавит Бог». В библейской традиции этим именем обладают несколько известных персонажей, в частности праведный Иосиф, супруг Девы Марии.

Николай — происходит от греческого имени Николаос. Оно состоит из слов «победа» и «народ», поэтому означает «победитель народов» или «победа народа». Одним из самых почитаемых святых с этим именем является Николай Чудотворец.

Александр — имя греческого происхождения. Его значение — «защитник людей» или «тот, кто оберегает мужчин». Оно образовано от двух древнегреческих слов, связанных с защитой и человеком.

Павел — происходит от латинского слова Paulus, означающего «малый» или «скромный». Имя стало известным благодаря апостолу Павлу, одному из важнейших проповедников христианства.

Петр — имя греческого происхождения, означающее «камень» или «скала». Оно символизирует прочность и непоколебимость. В христианстве это имя прежде всего ассоциируется с апостолом Петром.

Семен — украинская форма древнееврейского имени Шимон. Его значение — «услышанный Богом» или «Бог услышал». Имя имеет древнюю библейскую историю и распространено среди различных славянских народов.

Сергей — имя латинского происхождения. Его связывают с родовым именем Sergius. Точное первоначальное значение достоверно не установлено, хотя в популярных толкованиях его иногда объясняют как «высокий» или «уважаемый».

Федор — украинская форма греческого имени Теодорос. Оно состоит из слов «Бог» и «дар» и означает «Божий дар» или «дарованный Богом». По значению это имя близко к Богдану, хотя имеет греческое происхождение.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека.

Именины не всегда совпадают с днём рождения. Их определяют по церковному календарю и дню памяти святого, чьё имя носит человек. Если в календаре есть несколько святых с одинаковым именем, обычно ориентируются на день памяти своего небесного покровителя.

Как отмечают именины

Традиционно День ангела начинают с молитвы и посещения храма. Верующие могут поблагодарить своего небесного покровителя за заступничество, помолиться о здоровье и попросить духовной поддержки.

После этого именины можно отметить в кругу семьи или в компании друзей. В отличие от шумного дня рождения, этот праздник часто проводят более спокойно — за общим столом с самыми близкими людьми. Главное в этот день — не подарки или застолье, а внимание к человеку и теплые слова. Именинникам желают здоровья, мира, семейного уюта, радости и Божьей защиты.

Как поздравить с Днем ангела

Поздравление с именинами может быть кратким и искренним. Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и ведёт к добрым делам. Желаю крепкого здоровья, мира, любви и тепла рядом с родными».

Или так: «С именинами! Пусть в жизни будет больше светлых дней, счастливых моментов и поводов для улыбки. Желаю душевного покоя, благополучия, исполнения мечтаний и Божьего благословения».

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