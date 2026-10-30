Православные именины 30 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

30 октября День ангела отмечают обладатели нескольких мужских и женских имен. Среди них — Артем, Марк, Александр, Степан, Анастасия и Елена. В этот день Православная Церковь также чтит священномученика Зиновия и его сестру Зиновию, апостолов из числа 70-ти и других святых.

Женские именины 30 октября

30 октября можно поздравить с именинами Анастасию, Елену, Зиновию и Евтропию. В некоторых календарях в число именинников также включают Илону. Каждое из этих имен имеет свою историю и значение.

Анастасия — имя греческого происхождения, которое означает «воскресение» или «возрожденная». Оно связано с идеей новой жизни, надежды и обновления. Это имя имеет древнюю христианскую историю и распространено во многих странах.

Елена — имя древнегреческого происхождения. Его чаще всего толкуют как «светлая», «сияющая» или «солнечная». Оно известно ещё с античных времён и стало популярным благодаря христианской традиции.

Зиновия — женское имя греческого происхождения. Его значение связывают с понятием божественной силы и жизни, дарованной Богом. В православном календаре в этот день поминают мученицу Зиновию, сестру священномученика Зиновия.

Евтропия — редкое имя греческого происхождения. Его связывают со словами, означающими гибкость, ловкость или умение приспосабливаться к обстоятельствам. В церковном календаре 30 октября поминают мученицу Евтропию.

Илона — имя, имеющее несколько версий происхождения. Его часто считают венгерской формой имени Елена и связывают со значениями «светлая» и «сияющая». Оно распространено в Центральной и Восточной Европе.

Мужские именины 30 октября

В этот день именины отмечают Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан и Юлиан. В православном церковном календаре также упоминаются Зиновий, Маркиян, Терентий, Юст и Клеопа.

Артем — имя греческого происхождения. Его значение связывают со словами «здоровый», «неповрежденный» и «целостный». Артем — распространенная форма имени Артемий, известного в христианской традиции.

Герман — имя, имеющее латинское и древнегерманское толкование. В латинской традиции его связывают со значением «родной» или «близкий», а в германской — с понятием воина.

Иосиф — имя древнееврейского происхождения. Его традиционное значение — «Бог умножит» или «да прибавит Бог». Имя известно благодаря библейским персонажам и имеет давнюю историю в христианстве.

Леонид — имя греческого происхождения, означающее «подобный льву» или «львиный». Оно связано с образом льва, который в разных культурах символизирует силу и отвагу.

Макар — имя греческого происхождения со значением «блаженный» или «счастливый». Оно имеет давнюю церковную традицию и сохранилось в украинской культуре по сей день.

Максим — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова maximus, означающего «самый большой» или «величайший». Имя распространено во многих европейских странах.

Марк — имя латинского происхождения. Его связывают с римским богом Марсом, поэтому среди распространённых толкований — «посвящённый Марсу». В христианстве это имя также ассоциируется с евангелистом Марком.

Матфей — имя древнееврейского происхождения, означающее «дар Божий». Оно известно из Библии, в частности благодаря апостолу и евангелисту Матфею.

Александр — имя греческого происхождения, означающее «защитник людей» или «тот, кто защищает человечество». Оно стало известным ещё в античные времена и остаётся популярным во многих странах.

Петр — имя греческого происхождения, означающее «камень» или «скала». В христианской традиции оно связано с апостолом Петром и символизирует прочность и стойкость веры.

Семен — имя древнееврейского происхождения. Его значение обычно передают как «Бог услышал» или «услышанный Богом». Имя имеет библейские корни и древнюю историю.

Степан — украинская форма греческого имени Стефан. Оно означает «венец» или «корона». В христианской традиции имя связано с первым мучеником Стефаном.

Юлиан — имя латинского происхождения, связанное с родовым именем Юлиев. Его также толкуют как «принадлежащий к роду Юлиев». Имя распространилось в Европе благодаря римской истории и христианской традиции.

Зиновий — имя греческого происхождения, которое связывают со значением «сила Зевса» или «тот, кто обладает божественной силой». 30 октября церковь чтит священномученика Зиновия, епископа Эгейского.

Маркиан — имя латинского происхождения, связанное с родовым именем Марций и именем Марк. Оно имеет древнюю историю и сохранилось в украинской традиции.

Терентий — имя латинского происхождения. Его связывают с древнеримским родовым именем Теренций. В церковном календаре упоминается священномученик Терентий.

Юст — имя латинского происхождения, означающее «справедливый» или «праведный». Оно известно из раннехристианской традиции.

Клеопа — имя греческого происхождения, которое связывают с понятием славы. В христианстве Клеопа известен как один из апостолов из числа 70-ти.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, имя которого носит человек и которого считают его небесным покровителем. В христианской традиции это повод вспомнить о духовной связи со святым, помолиться и поблагодарить за поддержку.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько дней памяти святых с одним именем, дату обычно определяют в соответствии со святым покровителем, в честь которого человека назвали во время крещения.

Как отмечать именины и поздравлять близких

День ангела можно провести спокойно, в кругу родных и друзей. По желанию в этот день посещают храм, молятся своему небесному покровителю или совершают доброе дело. Для поздравления не нужны дорогие подарки или шумное празднование. Достаточно искренних слов, внимания и пожеланий здоровья, мира, радости и Божьего благословения.

Например, можно сказать: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть небесный покровитель оберегает тебя, дарит силы, спокойствие и уверенность, а в жизни всегда будет место для любви, добра и счастливых событий».

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