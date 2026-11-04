Православные именины 4 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

В среду, 4 ноября, День ангела отмечают мужчины с именами Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон и Степан. В некоторых календарях в этот день также отмечают именины Павла и Меркурия. Женские имена Анна, Елизавета, Феодотия и Гликерія встречаются в святцах по старому церковному стилю. Рассказываем, что означает каждое из этих имен и как поздравить именинников.

4 ноября Православная Церковь чтит память преподобного Иоаникия Великого, а также мучеников Никандра и Ермея. В этот день поминают и других святых, чьи имена впоследствии вошли в церковные календари.

Именины — это повод поздравить близких, носящих имена святых. Каждое имя имеет своё происхождение и значение, а за некоторыми из них стоит древняя история.

Женские имена 4 ноября

В календарях по старому церковному стилю на эту дату приходятся имена Анна, Елизавета, Феодотия и Гликерія. Их связывают с памятью христианских мучениц.

Анна — имя древнееврейского происхождения. Оно означает «милость», «благодать» или «привязанность». Это одно из древнейших женских имен, известное благодаря библейской истории. В украинской традиции оно остается популярным и сегодня.

Елизавета — имя древнееврейского происхождения. Его толкуют как «Бог — моя клятва» или «та, что почитает Бога». Имя имеет древнюю библейскую историю и распространено во многих странах. Его сокращённые формы — Лиза, Лизонька и Елизаветка.

Феодотия — имя греческого происхождения, которое означает «данная Богом» или «подаренная Богом». Оно образовано от слов, означающих «Бог» и «дар». Имя имеет древнюю христианскую историю, хотя сегодня встречается нечасто.

Гликерія — имя греческого происхождения. Его связывают со словом «гликос», означающим «сладкий». Поэтому имя толкуют как «сладкая», «приятная» или «кроткая». Оно известно с древних времён и сохранилось в православной традиции.

Мужские имена 4 ноября

Григорий — имя греческого происхождения, означающее «бдительный», «тот, кто не спит». В христианской традиции его связывают с духовной внимательностью и готовностью защищать веру. Одним из самых известных святых с этим именем является Григорий Богослов.

Иван — имя древнееврейского происхождения, которое происходит от имени Йоханан. Его значение — «Бог милостивый» или «Божья благодать». Это имя имеет множество форм в разных языках и является одним из самых распространённых в христианском мире.

Илья — имя древнееврейского происхождения. Оно означает «мой Бог — Господь». Имя связано с библейским пророком Ильей, которого почитают в христианстве. В Украине оно известно уже много веков.

Николай — имя греческого происхождения, образованное от слов «победа» и «народ». Его значение — «победитель народов» или «победа народа». Самый известный святой с этим именем — Николай Чудотворец, которого считают покровителем детей, путешественников и тех, кто нуждается в помощи.

Александр — происходит от древнегреческого имени Александрос. Оно означает «защитник людей» или «тот, кто оберегает». Имя имеет древнюю историю и распространено во многих странах. Его женский аналог — Александра.

Симон — имя древнееврейского происхождения. Его переводят как «услышанный Богом» или «Бог услышал». Оно известно по Библии: так звали нескольких её персонажей, в частности апостола Симона Петра.

Степан — украинская форма греческого имени Стефанос. Его значение — «венок» или «венец». В древности венок был символом победы и почёта. В христианстве имя связано со святым Стефаном — первым христианским мучеником.

Павел — имя латинского происхождения, означающее «малый» или «скромный». Оно стало известным благодаря апостолу Павлу, одному из важнейших проповедников христианства. Имя распространено во многих странах и имеет различные языковые формы.

Меркурий — имя латинского происхождения, связанное с римским богом торговли и путешествий Меркурием. Его точное первоначальное значение не установлено. В христианской традиции это имя также носили святые, в частности мученики.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого человека назвали при крещении. В христианской традиции считается, что этот святой является небесным покровителем человека и заступается за него перед Богом.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько святых с одинаковым именем, обычно ориентируются на ближайшую после дня рождения дату памяти своего небесного покровителя или на ту, которую определили во время крещения.

Как празднуют именины

Традиционно День ангела начинают с молитвы. Верующие могут посетить храм, поблагодарить Бога за жизнь и попросить своего небесного покровителя о заступничестве и поддержке.

После этого праздник можно провести с родными и друзьями. Обычно именины отмечают в уютном семейном кругу, без обязательных шумных застолий. Главное — уделить внимание человеку и напомнить ему, что о нём помнят.

Как поздравить с Днём ангела

Для поздравления не обязательно готовить длинную речь. Достаточно нескольких искренних слов с пожеланиями здоровья, мира и благополучия. Вот несколько вариантов: «Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает преодолевать трудности и поддерживает на жизненном пути. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, любви и тепла от близких».

«С именинами! Пусть каждый день приносит хорошие новости, приятные встречи и новые возможности. Желаю, чтобы в сердце всегда было светло, рядом были надежные люди, а все важные мечты постепенно сбывались».

Читай нас в