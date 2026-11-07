Православные именины 7 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

В субботу, 7 ноября 2026 года, свои именины отмечают Валерий, Евгений, Максим, Федор и ещё несколько мужских и женских имён. Среди них есть как распространённые в Украине имена, так и более редкие — например, Афанасия и Матрона. Рассказываем, кого стоит поздравить в этот день и какое значение имеют эти имена.

7 ноября по православному календарю почитают мучеников, пострадавших за христианскую веру в городе Мелитине. Среди них были святые с именами Валерий, Евгений, Феодор и другие. Именно с церковной памятью о святых связана традиция отмечать именины.

Согласно календарям именинов, на эту дату приходятся разные имена. Среди них — мужские: Валерий, Евгений, Максим, Антон, Федор, Иларион и другие. Женские имена, упоминаемые в отдельных календарях, — Елизавета, Афанасия и Матрона.

Женские имена 7 ноября

Елизавета — имя древнееврейского происхождения. Его толкуют как «Бог — моя клятва» или «та, что почитает Бога». Оно имеет древнюю библейскую историю и связано со святой праведной Елизаветой, матерью Иоанна Крестителя.

Афанасия — женская форма греческого имени Афанасий. В переводе означает «бессмертная». Имя связано с понятием вечной жизни и имеет древнюю христианскую традицию.

Матрона — имя латинского происхождения. Его значение связывают со словами «уважаемая женщина», «мать семьи» или «госпожа». В христианской традиции известно благодаря святым с таким именем, в частности преподобной Матроне.

Мужские имена 7 ноября

Валерий — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова valere, что означает «быть сильным», «быть здоровым». Поэтому его также толкуют как «крепкий» и «здоровый».

Евгений — имя греческого происхождения, которое переводится как «благородный», «шляхетный» или «тот, кто имеет доброе происхождение». Оно стало распространённым во многих европейских странах.

Максим — происходит от латинского слова maximus, то есть «самый большой», «величайший». Это имя было распространено ещё в Древнем Риме, а впоследствии закрепилось и в христианской традиции.

Антон — имеет древнеримское происхождение. Его связывают с родовым именем Антониев. Одно из распространённых толкований — «тот, кто вступает в бой» или «тот, кто противостоит».

Федор — имя греческого происхождения, образованное от слов, означающих «Бог» и «дар». Его значение — «Божий дар» или «подаренный Богом». Другая форма этого имени — Теодор.

Иларион — происходит от греческого слова hilaros, означающего «веселый», «радостный» или «жизнерадостный». Имя имеет давнюю церковную историю.

Богдан — славянское имя, которое буквально означает «данный Богом» или «подаренный Богом». Оно имеет понятное значение и издавна используется в Украине.

Василий — имя греческого происхождения. Оно происходит от слова basileus, что означает «царь» или «правитель». Поэтому имя часто переводят как «царский».

Георгий — древнегреческое имя, означающее «земледелец» или «тот, кто обрабатывает землю». В Украине также распространены его формы Юрий и Егор.

Григорий — происходит от греческого слова grēgoros, означающего «бдительный», «внимательный» или «тот, кто не спит». В христианской истории это имя носили многие святые и церковные деятели.

Иван — украинская форма древнееврейского имени Йоханан. Его значение — «Бог милостивый» или «Божья благодать». Это одно из древнейших и самых распространённых имён в христианской традиции.

Кирилл — имя греческого происхождения, означающее «господин», «владыка» или «хозяин». Оно известно благодаря святым Кириллу и Мефодию, внесшим значительный вклад в развитие славянской письменности.

Константин — происходит от латинского слова constans. Его значение — «стойкий», «постоянный», «непоколебимый». Одним из самых известных носителей этого имени был римский император Константин Великий.

Николай — имя греческого происхождения. Оно образовано от слов «победа» и «народ», поэтому его переводят как «победитель народов». Особое место в христианской традиции занимает святой Николай Чудотворец.

Михаил — имеет древнееврейское происхождение. Его значение — «кто как Бог?» или «кто подобен Богу?». Это имя связано с архангелом Михаилом, которого в христианстве считают небесным защитником.

Александр — имя греческого происхождения, означающее «защитник людей» или «тот, кто оберегает мужчин». Оно состоит из двух частей, передающих значение защиты и человека.

Алексей — также происходит из греческого языка. Его значение — «защитник», «тот, кто оберегает» или «помощник». Имя имеет древнюю историю и распространено во многих странах.

Опанас — украинская форма греческого имени Афанасий. Оно означает «бессмертный». Имя известно благодаря святителям и преподобным, прославившимся в христианской истории.

Павел — происходит от латинского слова paulus, означающего «малый» или «скромный». Одним из самых известных носителей этого имени был апостол Павел, сыгравший важную роль в распространении христианства.

Сергей — имя латинского происхождения, связанное с древнеримским родовым именем Sergius. Его точное первоначальное значение до конца не установлено. В христианстве оно известно благодаря многим святым, в частности преподобному Сергию Радонежскому.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день почитания святого, в честь которого человек получил имя при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько дат памяти святых с одним именем, обычно ориентируются на ближайший день почитания святого после дня рождения или на дату, которую определили во время крещения.

Как отмечают именины

День ангела обычно проводят в кругу семьи или среди близких людей. Верующие могут посетить храм, помолиться своему небесному покровителю, поблагодарить за поддержку и попросить здоровья, сил и защиты.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Часто достаточно теплой встречи, телефонного звонка или искреннего сообщения.

Как поздравить с Днём ангела

В этот день именинникам желают здоровья, мира, благополучия, любви и Божьего благословения. Также можно пожелать, чтобы небесный покровитель оберегал от невзгод, помогал в сложных ситуациях и придавал сил на жизненном пути.

Главное в поздравлении — не количество слов, а внимание и искренность. Даже короткое теплое пожелание может сделать этот день особенным.

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