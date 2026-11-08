Православные именины 8 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

В воскресенье, 8 ноября 2026 года, именины отмечают мужчины с именами Михаил, Гавриил, Павел и Рафаил, а также женщины по имени Марта. В этот день православные христиане чтят Собор архистратига Михаила и других небесных сил. Рассказываем, что означают имена именинников и как можно поздравить их с Днем ангела.

8 ноября церковь поминает архистратига Михаила — одного из самых почитаемых ангелов в христианской традиции. Он считается небесным воином и защитником, возглавляющим ангельское воинство. Вместе с ним верующие чтят все небесные силы, служащие Богу.

С этой датой связаны имена Михаил, Гавриил и Рафаил. Также в календарях именинов на 8 ноября упоминаются Павел и Марта.

Женские имена 8 ноября

Марта — имя древнееврейского происхождения. Его переводят как «госпожа», «хозяйка» или «владычица». В христианской традиции известна святая Марта, сестра Марии и Лазаря, жившая в Вифании. Имя также имеет форму Марфа.

Мужские имена 8 ноября

Михаил — имя древнееврейского происхождения. Оно переводится как «кто как Бог?» или «кто подобен Богу?». Это имя связано с архистратигом Михаилом, которого считают защитником добра и небесным воином. В украинском языке распространены также формы Михайлик и Михась.

Гаврило — имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог — моя сила» или «сила Божья». В Библии архангел Гавриил является Божьим посланником. Именно он возвестил Деве Марии о рождении Иисуса Христа. Другие формы имени — Гавриил и Гавриилко.

Рафаил — имя древнееврейского происхождения. Его значение — «Бог исцелил» или «Божье исцеление». В библейской традиции архангел Рафаил предстает как небесный проводник и помощник, который помогает людям. Имя также известно в форме Рафаэль.

Павел — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова paulus, означающего «малый», «небольшой» или «скромный». Одним из самых известных носителей этого имени был апостол Павел, который распространял христианское учение и написал послания к первым христианским общинам.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день почитания святого, в честь которого человека назвали при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько святых с одинаковым именем, обычно ориентируются на ближайшую после дня рождения дату их чествования. Также можно уточнить имя небесного покровителя в храме, где человека крестили.

Как отмечают именины

День ангела обычно проводят в кругу семьи или среди близких людей. Верующие могут посетить церковь, помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за поддержку и защиту.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Главное — вспомнить о духовном значении этого дня, уделить внимание родным и провести время с теми, кто дорог.

Как поздравить с Днём ангела

Именинникам 8 ноября можно пожелать крепкого здоровья, мира, благополучия, любви и душевного спокойствия. Также уместно пожелать Божьего благословения, поддержки небесного покровителя и сил преодолевать жизненные трудности.

Поздравление может быть кратким и искренним: «С Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает находить правильный путь и дарит силы и веру. Желаю мира, здоровья, любви и радости каждый день».

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