Православные именины 9 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

В понедельник, 9 ноября 2026 года, именины отмечают Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор и другие. Среди женских имен в этот день упоминают Матрону, а в некоторых календарях — также Капитолину. Рассказываем, что означает каждое имя и как поздравить именинников.

9 ноября Православная Церковь чтит память мучеников Онисифора и Порфирия, пострадавших за христианскую веру. Также в этот день поминают преподобную Матрону Константинопольскую.

С этими и другими церковными датами связаны именины людей, носящих имена святых. Среди них есть как привычные для Украины имена, так и те, которые сегодня встречаются реже.

Женские имена 9 ноября

Мотрона — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова matrona, которым называли уважаемую замужнюю женщину или хозяйку. Имя также связывают с понятиями достоинства, уважения и материнства. Церковная форма — Матрона.

Капитолина — имя латинского происхождения. Оно связано с Капитолием — одним из семи холмов Древнего Рима, где располагались важные храмы. Имя можно перевести как «та, что принадлежит Капитолию». В христианской традиции известна святая мученица Капитолина.

Мужские имена 9 ноября

Антон — имя древнеримского происхождения. Оно связано с родовым именем Антониев. Точное первоначальное значение достоверно не установлено, но его часто толкуют как «тот, кто вступает в бой» или «противник».

Виктор — имя латинского происхождения, означающее «победитель». Оно происходит от слова victor. В христианской традиции это имя носили мученики и святые.

Дмитрий — имя греческого происхождения. Оно связано с именем древнегреческой богини Деметры, которую считали покровительницей земледелия и плодородия. Поэтому имя Дмитрий часто толкуют как «посвящённый Деметре».

Иван — украинская форма древнееврейского имени Йоханан. Его значение — «Бог милостивый» или «Божья благодать». Это одно из самых распространённых имён в христианской традиции.

Илья — имя древнееврейского происхождения. Оно означает «мой Бог — Господь» или «мой Бог — Яхве». В Библии пророк Илья известен своей преданностью вере и борьбой с язычеством.

Иосиф — имя древнееврейского происхождения. Его переводят как «Бог умножит» или «да прибавит Бог». В Библии этим именем назывался сын патриарха Иакова, а в Новом Завете — праведный Иосиф, супруг Девы Марии.

Константин — имя латинского происхождения. Оно образовано от слова constans, что означает «стойкий», «постоянный» или «непоколебимый». Одним из самых известных носителей этого имени был император Константин Великий.

Нестор — имя древнегреческого происхождения. Его связывают с понятиями мудрости, опыта и возвращения домой. В древнегреческих преданиях Нестор был мудрым царем, отличавшимся рассудительностью.

Александр — имя греческого происхождения. Оно состоит из частей, означающих «защищать» и «человек». Поэтому его переводят как «защитник людей» или «тот, кто оберегает».

Алексей — также имеет греческие корни. Его значение — «защитник», «помощник» или «тот, кто оберегает». Имя распространено во многих странах и имеет несколько форм, в частности Алексий и Лесь.

Семен — украинская форма древнееврейского имени Шимон. Оно означает «услышанный Богом» или «Бог услышал». Имя имеет древнюю библейскую историю.

Тимофей — имя греческого происхождения. Оно образовано от слов, означающих «честь» и «Бог». Его переводят как «тот, кто чтит Бога».

Федор — имя греческого происхождения, состоящее из слов со значениями «Бог» и «дар». Поэтому его переводят как «Божий дар» или «подаренный Богом». Другая форма имени — Теодор.

Андрей — имя греческого происхождения, означающее «мужественный», «смелый» или «отважный». Одним из самых известных носителей этого имени был апостол Андрей Первозванный.

Валентин — имя латинского происхождения. Оно происходит от слова valens, означающего «сильный», «здоровый» или «полный сил».

Марк — имя латинского происхождения. Его связывают с древнеримским богом войны Марсом. Поэтому одно из распространённых толкований — «посвящённый Марсу». Имя также известно благодаря евангелисту Марку.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, — это день почитания святого, в честь которого человека назвали при крещении. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько святых с одинаковым именем, обычно ориентируются на ближайшую после дня рождения дату их чествования или на имя святого, которого выбрали покровителем во время крещения.

Как отмечают именины

День ангела можно провести в кругу семьи или встретиться с близкими людьми. Верующие обычно посещают храм, молятся своему небесному покровителю и благодарят его за поддержку и защиту.

Празднование не обязательно должно быть шумным. Главное — уделить внимание духовному значению этого дня, вспомнить о своём покровителе и провести время с родными.

Как поздравить с Днём ангела

Именинникам 9 ноября можно пожелать крепкого здоровья, мира, любви, благополучия и душевного спокойствия. Также уместно пожелать Божьего благословения, поддержки небесного покровителя и сил преодолевать жизненные трудности.

Например, поздравление может звучать так: «С Днём ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает находить правильный путь и придаёт сил в сложные моменты. Желаю здоровья, мира, любви и как можно больше счастливых дней».

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