Православные именины 9 октября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

9 октября День ангела отмечают люди с несколькими мужскими и женскими именами. Чаще всего среди именинников этого дня называют Иакова, Максима и Петра, но православный календарь упоминает гораздо больше святых, поэтому есть и редкие имена, в частности Афанасий и Поплий.

9 октября по новому церковному календарю почитают апостола Иакова Алфеева, преподобных Андроника и его супругу Афанасию, праведников Авраама и Лота, мучеников Евентия и Максима, мученицу Поплию (Публию), а также преподобного Петра Галатийского.

В популярных календарях список именинов обычно короче. Чаще всего 9 октября именины приписывают Максиму, Петру и Иакову. В то же время в расширенных православных календарях можно встретить и имена святых, которых поминают в этот день.

Женские имена 9 октября

Афанасия — имя греческого происхождения. Его связывают со словом «бессмертие», поэтому значение имени можно передать как «бессмертная». 9 октября Церковь поминает преподобную Афанасию, супругу Андроника.

Поплия (Публия) — редкое имя латинского происхождения. Его связывают с родовым именем Publius и значением «народная». Святая Поплия была диаконисой и исповедницей Антиохийской.

Таким образом, 9 октября — одна из тех дат, когда женские именины встречаются не только в расширенных списках, но и имеют конкретных святых в православном календаре.

Мужские имена 9 октября

Иаков — имя древнееврейского происхождения. Его традиционно толкуют как «тот, кто держится за пятку», а также связывают со значением «преемник». 9 октября почитают апостола Иакова Алфеева — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

Максим — имя латинского происхождения, означающее «самый большой», «самый высокий». В этот день церковь поминает мученика Максима, пострадавшего за христианскую веру.

Петр — имя греческого происхождения, означающее «камень», «скала». 9 октября почитают преподобного Петра Галатийского.

Андроник — имя греческого происхождения. Его связывают со словами «мужчина» и «победа», поэтому значение можно передать как «победитель мужчин» или «мужественный победитель». 9 октября поминают преподобного Андроника и его супругу Афанасию.

Авраам — древнееврейское имя, которое традиционно переводят как «отец многих» или «отец множества». В этот день Православная Церковь чтит праведного Авраама, праотца.

Лот — древнееврейское имя. Его связывают со значением «покрывало» или «покрытие». 9 октября поминают праведного Лота, племянника Авраама.

Евентий (Ювентин) — редкое имя латинского происхождения. Оно связано со словом iuventus, то есть «молодость», «юность». Евентий упоминается среди мучеников, которых Православная Церковь чтит 9 октября.

Что такое День ангела

День ангела, или именины, связан с памятью святого, чье имя носит человек. В христианской традиции это не просто день для поздравлений, а возможность вспомнить святого покровителя, помолиться и совершить доброе дело. Именины можно отмечать по-разному. Кто-то идёт в храм на богослужение, молится святому покровителю или зажигает свечу. Другие просто собираются с семьёй или друзьями и проводят день в спокойной атмосфере.

Главное в этот день — внимание к человеку. Имениннику можно пожелать здоровья, сил, любви, благополучия, душевного покоя и исполнения мечтаний. Поздравление тоже не обязательно должно быть длинным. Например: «Поздравляю с Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, придает сил и помогает преодолевать все трудности. Желаю здоровья, счастья, любви и мира в душе».

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