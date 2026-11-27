Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство заинтересовано в повышении минимального денежного обеспечения военнослужащих, однако в настоящее время не хватает финансовых ресурсов.

Для такого повышения потребовались бы десятки миллиардов гривен ежемесячно.

По его словам, фактические выплаты военнослужащим зависят от надбавок, выполняемых задач и места службы. В частности, выплаты на линии боевого столкновения отличаются от обеспечения тех, кто выполняет тыловые, административные или организационные задачи.

Корецкий заверил, что правительство продолжает искать ресурсы для повышения минимального денежного обеспечения военнослужащих.

25 ноября Кабмин принял постановление № 1460, которым повысил должностные оклады руководителей и сотрудников аппаратов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также их исполнительных органов.

В Украине предлагают с 1 января 2027 года установить минимальные должностные оклады для медиков не только в больницах, но и в школах, спортивных учреждениях и учреждениях социальной защиты.

Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность повысить минимальную заработную плату врачей до 30 тыс. грн, а медсестер и медбратьев — до 20 тыс. грн. В то же время эти суммы еще не утверждены, а сроки повышения будут зависеть от имеющегося финансирования и решений правительства.

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