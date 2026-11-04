Частная ПВО сможет задействовать авиацию и новые дроны-перехватчики

Кабинет министров расширил возможности частной противовоздушной обороны и изменил правила участия предприятий в этом проекте. Теперь компании смогут помогать защищать не только собственные объекты, но и имущество других предприятий, передавать средства ПВО друг другу и использовать дополнительные виды техники. Всего правительство утвердило шесть ключевых нововведений.

Решение было принято по инициативе Министерства обороны Украины. В ведомстве поясняют, что изменения должны усилить защиту от российских воздушных атак, которые все чаще угрожают критической инфраструктуре, энергетическим объектам и промышленным предприятиям. Обновленные правила касаются экспериментального проекта частной ПВО. Они должны упростить участие компаний и дать им больше возможностей для организации защиты. Министерство обороны сообщило о шести основных изменениях.

Что именно изменится

Предприятия смогут защищать чужие объекты. Ранее компании, присоединившиеся к проекту, могли использовать частную ПВО для защиты собственных объектов. Теперь они смогут брать под охрану и имущество других предприятий. Для этого потребуется заключить соответствующий договор.

Средства ПВО можно будет передавать между предприятиями. Уполномоченные компании смогут передавать друг другу средства противовоздушной обороны во пользование. Но для этого потребуется совместное решение с командованием Воздушных сил ВСУ.

Расширят перечень предприятий, которые могут присоединиться к проекту. К критериям участия добавили два новых варианта. Теперь предприятие сможет присоединиться к проекту, если имеет статус резидента Defence City и/или признано Министерством обороны критически важным.

В группы ПВО смогут привлекать пилотируемую авиацию. Обновленные правила предусматривают возможность использования пилотируемых воздушных судов в составе групп противовоздушной обороны предприятий. Это расширяет перечень средств, которые могут применяться для защиты от воздушных угроз.

Расширят использование дронов-перехватчиков. Правительство уточнило правила применения беспилотников-перехватчиков. В частности, урегулировало использование предприятиями боевых частей и электродетонаторов. Это должно позволить шире применять такие дроны для противодействия воздушным целям.

К группам частной ПВО смогут присоединяться люди от 18 лет. Минимальный возраст участников групп противовоздушной обороны предприятий снизили с 21 до 18 лет. То есть теперь к таким группам смогут присоединяться совершеннолетние граждане, соответствующие другим требованиям проекта.

Кто будет контролировать частную ПВО

Несмотря на расширение возможностей предприятий, частная противовоздушная оборона и в дальнейшем будет работать под контролем военного командования. Она останется частью единой системы ПВО Вооруженных сил Украины. В Минобороны подчеркивают, что частные группы не будут действовать самостоятельно вне военной системы. Их работа должна быть согласована с командованием.

Проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 ноября 2025 года № 1506. Его цель — помочь предприятиям защищать работников, производственные мощности и энергетические объекты, которые регулярно становятся целями российских атак.

В ведомстве также отмечают, что привлечение предприятий позволяет быстрее укреплять противовоздушную оборону без дополнительной нагрузки на подразделения Сил обороны Украины. Группы частной ПВО приступили к боевой работе весной 2026 года. Теперь правительство расширило их возможности и перечень предприятий, которые могут присоединиться к этой системе защиты. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 4 ноября Россия запустила по Украине 310 ударных беспилотников, в том числе 81 реактивный. По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 272 вражеских БПЛА, еще более 20 оставались в воздухе.

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