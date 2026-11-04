Частная ПВО сможет задействовать авиацию и новые дроны-перехватчики
Кабинет министров расширил возможности частной противовоздушной обороны и изменил правила участия предприятий в этом проекте. Теперь компании смогут помогать защищать не только собственные объекты, но и имущество других предприятий, передавать средства ПВО друг другу и использовать дополнительные виды техники. Всего правительство утвердило шесть ключевых нововведений.
Решение было принято по инициативе Министерства обороны Украины. В ведомстве поясняют, что изменения должны усилить защиту от российских воздушных атак, которые все чаще угрожают критической инфраструктуре, энергетическим объектам и промышленным предприятиям. Обновленные правила касаются экспериментального проекта частной ПВО. Они должны упростить участие компаний и дать им больше возможностей для организации защиты. Министерство обороны сообщило о шести основных изменениях.
Что именно изменится
- Предприятия смогут защищать чужие объекты. Ранее компании, присоединившиеся к проекту, могли использовать частную ПВО для защиты собственных объектов. Теперь они смогут брать под охрану и имущество других предприятий. Для этого потребуется заключить соответствующий договор.
- Средства ПВО можно будет передавать между предприятиями. Уполномоченные компании смогут передавать друг другу средства противовоздушной обороны во пользование. Но для этого потребуется совместное решение с командованием Воздушных сил ВСУ.
- Расширят перечень предприятий, которые могут присоединиться к проекту. К критериям участия добавили два новых варианта. Теперь предприятие сможет присоединиться к проекту, если имеет статус резидента Defence City и/или признано Министерством обороны критически важным.
- В группы ПВО смогут привлекать пилотируемую авиацию. Обновленные правила предусматривают возможность использования пилотируемых воздушных судов в составе групп противовоздушной обороны предприятий. Это расширяет перечень средств, которые могут применяться для защиты от воздушных угроз.
- Расширят использование дронов-перехватчиков. Правительство уточнило правила применения беспилотников-перехватчиков. В частности, урегулировало использование предприятиями боевых частей и электродетонаторов. Это должно позволить шире применять такие дроны для противодействия воздушным целям.
- К группам частной ПВО смогут присоединяться люди от 18 лет. Минимальный возраст участников групп противовоздушной обороны предприятий снизили с 21 до 18 лет. То есть теперь к таким группам смогут присоединяться совершеннолетние граждане, соответствующие другим требованиям проекта.
Кто будет контролировать частную ПВО
Несмотря на расширение возможностей предприятий, частная противовоздушная оборона и в дальнейшем будет работать под контролем военного командования. Она останется частью единой системы ПВО Вооруженных сил Украины. В Минобороны подчеркивают, что частные группы не будут действовать самостоятельно вне военной системы. Их работа должна быть согласована с командованием.
Проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 ноября 2025 года № 1506. Его цель — помочь предприятиям защищать работников, производственные мощности и энергетические объекты, которые регулярно становятся целями российских атак.
В ведомстве также отмечают, что привлечение предприятий позволяет быстрее укреплять противовоздушную оборону без дополнительной нагрузки на подразделения Сил обороны Украины. Группы частной ПВО приступили к боевой работе весной 2026 года. Теперь правительство расширило их возможности и перечень предприятий, которые могут присоединиться к этой системе защиты. Об этом сообщает Минобороны.
В ночь на 4 ноября Россия запустила по Украине 310 ударных беспилотников, в том числе 81 реактивный. По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 272 вражеских БПЛА, еще более 20 оставались в воздухе.