«Уничтожение украинского производства в пищевой промышленности во время войны — это преступление против экономической и продовольственной безопасности государства». Заявление руководителя ООО «ОМЕГА ТРИ» Елены Безуглой стало одним из самых громких тезисов Integrity Forum UNIC 2026: The Value of Integrity, который состоялся в Киеве.

Форум, организованный Всеукраинской сетью добросовестности и комплаенса (UNIC), собрал представителей украинского бизнеса, дипломатов, юристов, специалистов по комплаенсу и государственных органов. В центре внимания — вопросы, которые сегодня особенно остро стоят перед украинскими компаниями: как работать и развиваться во время войны, защищать свой бизнес от неправомерного давления и в то же время соблюдать высокие стандарты прозрачности и добросовестности.

Честность как защита бизнеса, а не формальность

Одной из главных тем форума стало то, как украинскому бизнесу адаптироваться к новым условиям работы, сохранять прозрачность процессов и одновременно защищать себя от внутренних и внешних рисков.

Участники обсуждали проверку деловых партнеров (due diligence), привлечение международных инвестиций и грантов, выход на новые рынки и построение эффективного взаимодействия с правоохранительными органами.

Отдельно подчеркивалось, что комплаенс и прозрачность давно перестали быть просто требованием международных партнеров или дополнительной бюрократической процедурой. В украинских реалиях это один из ключевых инструментов защиты бизнеса от неправомерного давления, коррупционных рисков и проверок, а также залог доверия со стороны инвесторов и международных партнеров.

Ранее сообщалось, что британская финтех-компания Sends расширяет международную платежную инфраструктуру благодаря стратегическому партнерству с UnionPay International. Сотрудничество предусматривает развитие выпуска платежных карт и эквайринга, что позволит европейским компаниям эффективнее работать с клиентами из Азии, а пользователям — получить больше возможностей для международных расчетов.

Для удобного управления финансами, осуществления международных переводов и контроля платежей пользователи могут загрузить мобильное приложение Sends на свои смартфоны: для Android в Google Play и для iPhone в App Store.

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