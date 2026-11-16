Прокуратура через суд требует установить границы археологического памятника на Троещине

Деснянская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском в связи с бездействием столичных чиновников. Прокуратура требует признать его противоправным и обязать ответственных лиц определить границы и режим использования территории археологического памятника местного значения «Городище с посадом Троещина-Выгуровщина».

Также речь идет о необходимости внесения соответствующих сведений в Государственный земельный кадастр.

Археологический памятник XI–XIII веков расположен в Деснянском районе столицы на старице реки Десны — Радосине (Радунка, Гнилуша), в пределах улиц Тараса Коваля, Алексея Куринного и озера Гнилуша. Ее ориентировочная площадь составляет около 3,075 га.

Указанный археологический объект взят на государственный учет в 1970 году. Приказом Министерства культуры и информационной политики Украины в 2023 году он внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник археологии местного значения.

Однако отсутствие надлежащим образом разработанной и утвержденной документации по определению границ и режимов использования территории памятника археологии местного значения «Городище с посадом Троещина-Выгуровщина», а также отсутствие сведений о соответствующих границах и ограничениях в кадастрах не обеспечивает её надлежащую охрану и сохранение.

Киевский окружной административный суд возбудил производство по делу по иску прокурора. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Видео: На Троещине автобусы часами стоят в пробках, а киевляне идут к мосту пешком.

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