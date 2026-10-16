Оболонская окружная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать столичные власти определить границы заказника местного значения «Межигорское» площадью 5 га.

Природоохранная территория была создана еще в 1978 году, однако ее границы до сих пор не установлены, документация по землеустройству не утверждена, а соответствующие сведения не внесены в Государственный земельный кадастр.

Из-за этого существует риск самовольного захвата и незаконного использования заповедных земель. Прокуратура требует оформить необходимую документацию, внести данные в кадастр и установить информационные и охранные знаки.

Суд уже возбудил производство по делу.

Источник: Киевская городская прокуратура

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