Прокуратура требует вернуть в бюджет Киева почти 7 млн грн за использование коммунального помещения

Голосеевская окружная прокуратура Киева подала в Хозяйственный суд иск в интересах государства в лице Киевского городского совета. Ведомство требует взыскать с физического лица-предпринимателя более 6,7 млн грн доходов, полученных в результате незаконного использования коммунального имущества.

Речь идет о нежилом помещении площадью 210 кв. м, расположенном в жилом доме на улице Метрологической в Голосеевском районе столицы.

Установлено, что указанное помещение незаконно выбыло из коммунальной собственности. Поэтому прокуратура через суд аннулировала право частной собственности на него и признала недействительным договор купли-продажи этого помещения. Решение суда первой инстанции подтверждено постановлением Киевского апелляционного суда от 16.04.2026.

Несмотря на это, предпринимательница продолжает распоряжаться помещением как собственным, сдавая его в аренду под почтовое отделение.

При этом на момент заключения договора аренды ей было известно об отсутствии законных оснований для владения помещением, поскольку судебное решение об отмене ее права частной собственности уже вступило в законную силу, а соответствующие сведения были внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу столичного бюджета необоснованно полученных доходов в размере 4,67 млн грн, а также 3 % годовых и инфляционных убытков на сумму свыше 2 млн грн.

В настоящее время Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу и назначено его рассмотрение.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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