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Прокурор пытался взыскать с государства 150 тыс. грн компенсации в связи с мобилизацией и отменой отсрочки

UA NEWS 01 Ноября 2026 18:29
Прокурор пытался взыскать с государства 150 тыс. грн компенсации в связи с мобилизацией и отменой отсрочки

Луцкий городской районный суд Волынской области полностью отказал в удовлетворении иска прокурора Киверцовского отдела Луцкой окружной прокуратуры, который требовал взыскать с государства 150 тысяч гривен морального и более 4,2 тысячи гривен материального ущерба. 

Истец обосновывал свои требования тем, что руководство Волынской областной прокуратуры противоправно направило письмо в ТЦК об аннулировании его отсрочки от призыва, что привело к его последующей мобилизации в сентябре 2025 года.

Хотя административные суды ранее признали направление письма прокуратурой противоправным, городской районный суд подчеркнул, что это не является автоматическим основанием для выплаты денежной компенсации. Суд отметил, что решение о призыве и аннулировании учета принимал непосредственно ТЦК, а истец не доказал прямой причинно-следственной связи между действиями прокуратуры, ухудшением состояния здоровья и материальными расходами на лечение. Кроме того, прокурор не предоставил доказательств обращения в ТЦК для оформления альтернативной отсрочки на основании опекунства над недееспособным братом.

Источник: Судебно-юридическая газета.

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