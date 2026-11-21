Деньги, разложенные на полу целыми коврами, стали привычным атрибутом фотографий с обысков. В то же время для следователей такие действия не являются обязательными. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ростислав Батиг пояснил, что в Национальном антикоррупционном бюро есть специальные устройства, которые позволяют быстро пересчитать наличные и зафиксировать серийные номера каждой банкноты.

По словам прокурора САП, иногда раскладывание денег на большой площади имеет смысл, если необходимо последовательно зафиксировать номера или внешний вид каждой банкноты. Однако на практике так поступают не всегда, и далеко не каждый обыск требует подобной демонстрации.

Ростислав Батиг вспомнил обыск автомобиля двух сотрудников одной из спецслужб возле здания Генеральной прокуратуры. В чемоданах нашли папки с файлами, в каждом из которых лежали небольшие купюры. Когда следователь начал выкладывать деньги на капот автомобиля, банкноты разлетелись по улице, поэтому участникам обыска пришлось их собирать.

«В этом действительно нет необходимости. Никто так не делает. Во время следственного действия важно зафиксировать номера купюр, их количество и особенности», — пояснил прокурор.

Для этого в Национальном антикоррупционном бюро используют специальные счетные машинки, похожие на те, что работают в обменных пунктах. Они не только быстро пересчитывают наличные, но и формируют файл с серийными номерами банкнот. Поэтому в делах НАБУ обычно фиксируют деньги пачками или мешками, а не раскладывают их коврами.

Прокурор также рассказал, что лично видел наличные на сотни тысяч евро или долларов. А самая крупная взятка, которую ему приходилось видеть на фотографиях, составляла шесть миллионов долларов – деньги привезли в двух чемоданах.

Об этом в проекте Luki рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ростислав Батиг.

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