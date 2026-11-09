Пункт пропуска «Солотвино — Сигета-Мармацей» временно ограничит движение автомобилей

Во вторник, 10 ноября, с 08:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспортных средств при въезде в Румынию через пункт пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацей».

По данным Государственной пограничной службы Украины, румынская сторона будет проводить технические работы по замене модульных кабин для пограничного контроля, из-за чего также возможно замедление оформления пешеходов.

Пограничники призывают водителей учесть ограничения и выбирать для пересечения границы соседний пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацей».

Источник — ГПСУ.

На Волыни приостановили работу пункта пропуска на границе с Польшей из-за угрозы со стороны российских беспилотников. Людей, находившихся на территории пункта, временно перевели в укрытие и приостановили пропуск.

В Закарпатье начал работу новый автомобильный пункт пропуска через украинско-румынскую границу «Белая Церковь — Сигету-Мармацией». Он стал первым новым автомобильным переходом между Украиной и Румынией в Закарпатье за почти 20 лет.

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