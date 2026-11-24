Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg 24 ноября сообщил, что, по данным украинской разведки, Владимир Путин рассчитывает сломить Украину этой зимой массированными атаками на крупнейшие города и заставить Киев согласиться на уход из Донбасса.

По словам главы государства, под угрозой находятся прежде всего Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Запорожье, на которые Москва хочет оказать давление из-за нехватки у Украины средств защиты.

Зеленский также указал на проблемы с обеспечением противовоздушной обороны и связи на фоне переговоров о завершении войны: по его словам, возникают ограничения в работе спутниковой системы Starshield, а поставки ракет для систем Patriot сокращаются или задерживаются. В то же время президент подчеркнул, что Украина стремится к миру, но не пойдет на территориальные и другие уступки в ущерб собственным интересам.

Источник: интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Bloomberg.

Зеленский заявил, что задержки с поставками ракет Patriot выглядят так, будто США движутся в одном направлении с планами Путина по принуждению Украины к невыгодным компромиссам. Аналогичная ситуация и с ограничением скорости Starshield.

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