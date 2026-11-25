С 1 января 2028 года индивидуальные предприниматели и юридические лица, уплачивающие единый налог и относящиеся к первой–третьей группам (за исключением электронных резидентов третьей группы), могут быть обязанырегистрироваться в качестве плательщиков НДС в случае превышения годового объема операций в 85 тыс. евро — вместо действующего порога в 1 млн грн, рассчитанного по официальному курсу НБУ по состоянию на 1 января соответствующего года.

Соответствующие изменения предусматривает законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации плательщиков единого налога в качестве плательщиков НДС. Для плательщиков третьей группы ставка 5% без НДС сохранится только при условии соблюдения лимита до 85 тыс. евро, а после его превышения придется до 20 числа следующего месяца подать заявление и перейти на ставку 3% с уплатой НДС; к новому порогу в 85 тыс. евро также привяжут обязательную регистрацию в качестве плательщиков НДС для иностранных поставщиков электронных услуг физическим лицам в Украине.

1 января 2028 года налоговая служба автоматически зарегистрирует в качестве плательщиков НДС тех плательщиков единого налога (кроме е-резидентов), чей задекларированный доход за 2026 год или с четвертого квартала 2026 года по третий квартал 2027 года превысит эквивалент 85 тыс. евро, хотя в случае непревышения лимита по итогам отчетности за весь 2027 год регистрация будет автоматически аннулирована с даты её вступления в силу. На период адаптации в течение 2028 года в первом квартале вновь зарегистрированные плательщики НДС, работающие по единому налогу, не будут начислять налоговые обязательства, не будут регистрировать налоговые накладные и не будут подавать декларации по НДС, но смогут во втором квартале включить уплаченный при закупках в первом квартале НДС в налоговый кредит (в пределах 20 % квартального дохода за 2027 год без права на бюджетное возмещение), а во втором–четвёртом кварталах за первые пять нарушений правил администрирования и уплаты НДС будут налагать штраф в размере 1 грн за каждое нарушение.

Источник: законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации плательщиков единого налога в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость».

20 октября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий создать новый налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от оборота.

Физические лица-предприниматели (ФЛП) массово получают так называемые «письма счастья» от налоговой службы, в которых сообщается о якобы имеющемся налоговом долге. Но паниковать сразу не стоит — есть четкий алгоритм действий в этой ситуации.

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