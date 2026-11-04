Рада рассмотрит вопрос об отставке главы Нацбанка Пышного

Верховная Рада на следующей пленарной неделе, 9–13 ноября, может рассмотреть вопрос об отставке главы Национального банка Украины Андрея Пышного. В то же время официальное представление о его отставке в парламент пока не поступило, а сам глава регулятора, по информации народного депутата Ярослава Железняка, не согласился подавать заявление.

По словам Ярослава Железняка, в повестке дня Верховной Рады на следующую пленарную неделю предусмотрено рассмотрение постановления об увольнении главы НБУ Андрея Пышного.

Однако, как подчеркнул депутат, представление об отставке пока не зарегистрировано, а на сайте парламента нет соответствующего постановления. Сам Национальный банк также не комментировал возможное рассмотрение вопроса об увольнении своего руководителя.

Железняк утверждает, что ни один из его источников не подтверждает написание Пишным заявления об отставке. Кроме того, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе глава НБУ, по словам нардепа, отказался подавать такое заявление.

Депутат также отметил, что президент может самостоятельно инициировать процедуру увольнения. В то же время временная следственная комиссия Верховной Рады уже передала собранные материалы правоохранительным органам и Офису президента.

Особое внимание Железняк обратил на место вопроса об отставке Пышного в повестке дня. Обычно кадровые решения рассматриваются в начале пленарного дня, однако на этот раз соответствующий пункт стоит последним в списке вопросов на четверг, 12 ноября.

«Этот пункт стоит 25-м в повестке дня на четверг, 12 ноября. Последний на последней странице. Что свидетельствует о неопределенности вопроса на данный момент», — отметил Ярослав Железняк.

В соответствии со статьёй 18 закона Украины «О Национальном банке Украины», председателя НБУ освобождает от должности Верховная Рада по представлению президента Украины.

Среди вероятных кандидатов на пост главы Национального банка называют первого заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука. Именно его считают наиболее вероятным претендентом на замену Пышному.

Также среди возможных кандидатур упоминают министра финансов Сергея Марченко и члена Совета НБУ Василия Горбаля.

В то же время, по информации издания, Марченко якобы отказался возглавить Национальный банк.

20 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у главы Национального банка Андрея Пишного.

Подробности следственных действий правоохранители не разглашали. В НАБУ сообщили лишь, что задержаний не было, подозрения никому не предъявлялись.

Сам Пышный заявил, что обыски не касаются ни деятельности Национального банка, ни его личной работы.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что следственные действия связаны с заводом «Карпатнафтохим» и национализированным «Сенс Банком».

На ситуацию отреагировал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он заявил, что ожидает от Пышного публичной реакции на действия антикоррупционных органов.

«Иначе получится так, что все то, о чем почти год говорил Гетманцев о преступлениях, совершаемых Пишным, требуя его отставки, оказалось, как всегда, правдой. Ну и, безусловно, вопрос об отставке коррупционера считаю закрытым. Так опозорить едва ли не единственное прочное финансовое учреждение и опозориться самому нужно уметь», — заявил Гетманцев.

Ранее нардеп уже требовал отставки Пышного после расследования НАБУ и САП в отношении государственного «Сенс Банка».

19 августа правительство на фоне расследования НАБУ и САП приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета «Сенс Банка» Николая Гладишенко от исполнения обязанностей на шесть месяцев. Также было инициировано отстранение председателя правления банка Алексея Ступака.

После этого Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков признал Николая Гладишенко несоответствующим законодательным требованиям относительно независимости. НБУ также открыл административное производство для оценки коллективной несостоятельности наблюдательного совета банка.

НАБУ сообщало о проведении новой специальной операции под названием «Форест Гамп», направленной на разоблачение коррупции на высоком уровне.

По данным следствия, фигуранты дела установили контроль над государственным «Сенс Банком», чтобы использовать его в собственных интересах. В частности, речь шла о возможном перечислении средств сомнительного происхождения для внесения залога за одного из фигурантов операции «Мидас», известной также как дело Тимура Миндича.

Правоохранители официально не называли лицо, за которое планировали внести залог. В то же время обстоятельства, приведенные в материалах расследования, указывали на бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

В феврале Высший антикоррупционный суд взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Герман Галущенко является фигурантом масштабного расследования «Мидас» о коррупции в энергетической сфере. По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич имел влияние на Галущенко, а сам бывший министр был вовлечен в легализацию средств.

По информации правоохранительных органов, в состав преступной группы могли входить:

Ирина Мудра — заместитель руководителя Офиса президента Украины;

Алексей Ступак — председатель правления «Сенс Банка»;

Николай Гладишенко — председатель наблюдательного совета «Сенс Банка»;

Максим Микитась — бывший народный депутат.

В тот же день президент Владимир Зеленский освободил Ирину Мудру от должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

25 августа ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 20 млн грн. 8 октября за бывшую чиновницу внесли полную сумму залога, после чего она вышла из СИЗО.

2 сентября Высший антикоррупционный суд также частично удовлетворил ходатайство обвинения в отношении председателя правления «Сенс Банка» Алексея Ступака. Ему назначили меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн.

Об этом написал народный депутат.

На фоне громких скандалов глава Национального банка Украины Андрей Пишный лишился поддержки со стороны Офиса президента, и там уже решили от него избавиться.

UA.News напоминает о шлейфе политических и коррупционных скандалов, тянущемся за Андреем Пишным: от «Миндичгейта» до необоснованных многомиллионных штрафов для ведущих небанковских компаний.

Читай нас в