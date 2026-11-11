Рада приняла ряд законов для выполнения обязательств перед международными партнерами

Верховная Рада приняла ряд законопроектов, необходимых для выполнения международных обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility, договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) и других механизмов международной поддержки.

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, парламентарии в целом поддержали законопроекты, предусматривающие упрощение администрирования налога на добавленную стоимость (НДС), совершенствование банковских процедур, а также введение упрощенного механизма банкротства для малого и микробизнеса.

Также Рада поддержала в первом чтении два законопроекта из пакета SEPA, необходимые для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро. Это позволит в будущем сделать международные переводы для граждан и бизнеса более быстрыми и дешевыми.

«Эти решения открывают путь к получению следующей части международной финансовой помощи. Благодарен народным депутатам за поддержку этих инициатив», — заявил Корецкий.

Источник: Сергей Корецкий.

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