Совет ветеранов войны за независимость Украины подверг критике отдельные высказывания министра по делам ветеранов Виталия Кима, с которыми он выступил в недавнем интервью украинскому СМИ. В Совете назвали эти заявления неприемлемыми и призвали чиновника публично извиниться перед ветеранами и объяснить свою позицию.

«Ветераны и ветеранки — не угроза для общества. И они не должны оправдываться за то, что защищали Украину… Министерство должно защищать права и интересы ветеранов, помогать им возвращаться к гражданской жизни. Поэтому слова его руководителя имеют значение не только для самих ветеранов, но и для того, как их воспринимает общество», — говорится в заявлении Рады в связи с высказываниями министра.

В частности, в Раде отметили, что заявления Виталия Кима о неизбежном росте преступности и социальной напряжённости после возвращения военных к гражданской жизни создают ложное представление о ветеранах как о потенциальной угрозе, а их законные требования к государству представляют как чрезмерные.

«Мы понимаем, что возвращение с войны может быть сложным. Людям нужны лечение, реабилитация, психологическая поддержка, работа и возможность строить свою жизнь дальше. Задача государства — обеспечить эту поддержку, а не усугублять страх и предвзятость. Ветераны не должны заново заслуживать уважение или соответствовать чьим-то представлениям об идеальном гражданине. Они имеют право требовать от государства выполнения его обязательств», — говорится в заявлении.

Также в Раде отреагировали на утверждение министра о том, что он не верит в психологические травмы.

«Психологические последствия войны — реальность, с которой сталкиваются военные, ветераны и их семьи. Для многих людей обращение за помощью и без того является непростым решением. Подобные заявления могут принижать их опыт и подрывать доверие к психологической поддержке. От руководителя профильного министерства мы ожидаем совсем другого: понимания проблем ветеранов и поддержки тех, кто нуждается в помощи», – подчеркнули в Совете ветеранов.

В связи с этим Совет ветеранов призывает Виталия Кима: публично извиниться перед ветеранами за высказывания о психологических травмах; исправить недостоверную информацию о порядке получения статуса УБД; объяснить свою позицию относительно возможного роста преступности и «завышенных ожиданий» ветеранов; обеспечить, чтобы публичные заявления министерства соответствовали целям Стратегии ветеранской политики до 2030 года; усилить сотрудничество с общинами и ветеранскими организациями.

«Мы готовы к открытому диалогу и совместной работе. Но ожидаем от министерства уважения к ветеранам, ответственности за публичные высказывания и конкретных действий. Ветераны защищали государство. Теперь государство должно выполнять свои обязательства перед ними», — говорится в заявлении.

Несколько дней назад Виталий Ким дал интервью изданию «РБК-Украина», которое вызвало много обсуждений в социальных сетях. В частности, наибольший резонанс вызвали заявления министра о том, что после возвращения военных с фронта возникнет риск роста преступности.

«Это точно будет. Так было после каждой войны. Люди возвращаются с определенными навыками, с пониженным чувством риска и повышенным чувством справедливости. Это касается не только криминала, но и социальной напряженности, революций и других процессов», – заявил он.

Также Ким отметил, что, по его мнению, сейчас государство недостаточно работает над информационной политикой и подготовкой общества к возвращению ветеранов.

Слова министра вызвали новую волну обсуждений о необходимости его отставки, а также заявлений о том, что Минветеранов должен возглавлять именно ветеран. Ранее эти вопросы поднимались в июле текущего года, сразу после его назначения.

В связи с этим фракция «Европейская Солидарность» в Верховной Раде регистрирует постановление об отставке Кима с должности министра по делам ветеранов.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого утвердила новый состав Кабинета министров Украины, в частности назначила начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима министром по делам ветеранов.

На акциях протеста за возвращение Михаила Федорова в Министерство обороны, которые проходили в июле-августе, периодически звучал лозунг «Ветеран, а не Ким», подразумевающий замену Виталия Кима на посту министра по делам ветеранов. Также в социальных сетях можно было встретить сообщения пользователей, которые предпочли бы видеть на этой должности ветерана.

В конце июля Ким в ответ на критику заявил, что «ставит перед собой цель — год», чтобы реализовать задуманное и показать результат, который нужен ветеранам.

В октябре на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы обновленной команды Минветеранов, Ким заявил, что на посту министра по делам ветеранов прислушивается к объективной критике, и ответил на упреки в том, что он не ветеран, но возглавляет профильное ведомство. В частности, он отметил, что «уверен в себе и южное сообщество меня поддерживает».

Виталий Ким ответил на критику военных после интервью и объяснил свою позицию.

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