Рада призвала мировое сообщество не признавать оккупацию Крыма и поддержать создание Специального трибунала
Верховная Рада обратилась к парламентам стран — участниц Международной Крымской платформы с призывом не признавать последствия российской агрессии, усилить давление на Москву и поддержать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.
Соответствующее постановление № 16238 парламент принял 26 ноября. Документ поддержали 255 народных депутатов.
В обращении к государствам-партнерам украинский парламент призывает отстаивать международно-правовой статус Крыма и Севастополя как неотъемлемых частей Украины. В частности, речь идет о недопущении легитимизации российской оккупации, даже в рамках возможных мирных переговоров.
В обосновании постановления отмечается, что захват Крыма стал началом российской агрессии, а сохранение военного контроля РФ над полуостровом создает угрозу для Украины и безопасности Черноморского региона. В парламенте также подчеркивают, что уступки в отношении Крыма могут поощрить дальнейшую агрессию и создать опасный международный прецедент.
Санкции против РФ и поддержка Спецтрибунала
Рада призвала международных партнеров ужесточать санкции против России и сохранять их до выполнения определенных требований независимо от возможного прекращения боевых действий.
Отдельно в документе говорится о поддержке Международного уголовного суда и Целевого фонда для потерпевших, а также о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.
Этот комитет будет отвечать за бюджет трибунала, отбор судей и прокурора, а также административное обеспечение его работы.
Кроме того, парламентарии выступили за расширение международного сотрудничества в сфере уголовного правосудия и использование механизмов компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией с 20 февраля 2014 года.
Защита политзаключенных и крымскотатарского народа
Еще один блок обращения посвящен защите жителей временно оккупированного Крыма, в частности политических заключенных. Рада призывает партнеров содействовать оказанию правовой помощи незаконно заключенным, поддерживать независимых адвокатов и правозащитные организации, а также защищать гражданское население полуострова.
Отдельно подчеркивается необходимость поддержки крымскотатарского народа и его представительного органа — Меджлиса крымскотатарского народа.
Также документ предусматривает подготовку совместных проектов по восстановлению и реинтеграции Крыма после деоккупации, защиту прав коренного народа и противодействие российской дезинформации.
Принятие постановления должно усилить парламентское направление работы Международной Крымской платформы и способствовать координации усилий партнеров для восстановления территориальной целостности Украины.
В Крыму призвали запасаться продуктами из-за проблем с доставкой на оккупированные территории Украины.
Напомним, после атак на Крымский мост в Севастополе возник ажиотаж на автозаправочных станциях. Из-за повышенного спроса там уже ввели ограничения на продажу бензина.
В оккупированном Крыму ввели ограничения на электроснабжение: без света остались десятки населенных пунктов.