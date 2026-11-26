Верховная Рада обратилась к парламентам стран — участниц Международной Крымской платформы с призывом не признавать последствия российской агрессии, усилить давление на Москву и поддержать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.

Соответствующее постановление № 16238 парламент принял 26 ноября. Документ поддержали 255 народных депутатов.

В обращении к государствам-партнерам украинский парламент призывает отстаивать международно-правовой статус Крыма и Севастополя как неотъемлемых частей Украины. В частности, речь идет о недопущении легитимизации российской оккупации, даже в рамках возможных мирных переговоров.

В обосновании постановления отмечается, что захват Крыма стал началом российской агрессии, а сохранение военного контроля РФ над полуостровом создает угрозу для Украины и безопасности Черноморского региона. В парламенте также подчеркивают, что уступки в отношении Крыма могут поощрить дальнейшую агрессию и создать опасный международный прецедент.

Санкции против РФ и поддержка Спецтрибунала

Рада призвала международных партнеров ужесточать санкции против России и сохранять их до выполнения определенных требований независимо от возможного прекращения боевых действий.

Отдельно в документе говорится о поддержке Международного уголовного суда и Целевого фонда для потерпевших, а также о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

Этот комитет будет отвечать за бюджет трибунала, отбор судей и прокурора, а также административное обеспечение его работы.

Кроме того, парламентарии выступили за расширение международного сотрудничества в сфере уголовного правосудия и использование механизмов компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией с 20 февраля 2014 года.

Защита политзаключенных и крымскотатарского народа

Еще один блок обращения посвящен защите жителей временно оккупированного Крыма, в частности политических заключенных. Рада призывает партнеров содействовать оказанию правовой помощи незаконно заключенным, поддерживать независимых адвокатов и правозащитные организации, а также защищать гражданское население полуострова.

Отдельно подчеркивается необходимость поддержки крымскотатарского народа и его представительного органа — Меджлиса крымскотатарского народа.

Также документ предусматривает подготовку совместных проектов по восстановлению и реинтеграции Крыма после деоккупации, защиту прав коренного народа и противодействие российской дезинформации.

Принятие постановления должно усилить парламентское направление работы Международной Крымской платформы и способствовать координации усилий партнеров для восстановления территориальной целостности Украины.

В Крыму призвали запасаться продуктами из-за проблем с доставкой на оккупированные территории Украины.

Напомним, после атак на Крымский мост в Севастополе возник ажиотаж на автозаправочных станциях. Из-за повышенного спроса там уже ввели ограничения на продажу бензина.

В оккупированном Крыму ввели ограничения на электроснабжение: без света остались десятки населенных пунктов.

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