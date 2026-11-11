Религиозный праздник 12 ноября 2026 года: традиции, приметы и молитва

12 ноября 2026 года православные христиане Украины, следующие новоюлианскому календарю, чтят память священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. Он посвятил свою жизнь служению Церкви и погиб за стремление к её единству.

Религиозные праздники и их история

День памяти священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого

12 ноября Восточные католические Церкви (в частности, УГКЦ) чтят память священномученика Иосафата Кунцевича (ок. 1580–1623). Йосафат родился во Владимире-Волынском, поступил в василианский монастырь в Вильнюсе, где прославился как великий подвижник, проповедник и реформатор монашеской жизни.

В 1617 году он стал архиепископом Полоцким. Святой Иосафат был ревностным сторонником Берестейской унии (объединения Киевской митрополии с Католической Церковью). Его деятельность вызвала сильное сопротивление, и 12 ноября 1623 года он был убит противниками Унии в Витебске. Его мученическая смерть привела к укреплению позиций Униатской Церкви, и он был канонизирован в 1867 году.

Молитвы дня

О, священномученик Иосафат! Ты, который своей кровью засвидетельствовал верность Единой Церкви и не побоялся страданий ради единства, молим Тебя: укрепи нашу веру, даруй нам мужество противостоять лжи и расколу. Помоги нам хранить мир в сердцах и единство в общине, дабы и мы удостоились Царства Небесного.

Аминь.

Народные поверья и приметы

Наши предки считали 12 ноября, которое часто называли «Передзимником», переломным моментом для погоды.

Если утром густой туман — это считалось признаком скорого потепления.

Если в день Иосафата ударил мороз — зима будет нестабильной, с частыми оттепелями.

Сильный ветер — к ветреной и суровой зиме.

Прилет синиц в дом — верный признак скорых морозов.

Этот день традиционно считался благоприятным для добрых дел и милостыни, следуя примеру святителя Иоанна Милостивого.

Чего нельзя делать

Покупать новую обувь – считалось, что это может привести к ссорам в семье.

Отправляться в дальний путь без насущной необходимости.

Начинать важные дела и принимать поспешные решения.

Ссориться, ругаться и оскорблять близких.

Сплетничать, завидовать и желать кому-то зла.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

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