Религиозный праздник 12 ноября 2026 года: традиции, приметы и молитва
12 ноября 2026 года православные христиане Украины, следующие новоюлианскому календарю, чтят память священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. Он посвятил свою жизнь служению Церкви и погиб за стремление к её единству.
Религиозные праздники и их история
День памяти священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого
12 ноября Восточные католические Церкви (в частности, УГКЦ) чтят память священномученика Иосафата Кунцевича (ок. 1580–1623). Йосафат родился во Владимире-Волынском, поступил в василианский монастырь в Вильнюсе, где прославился как великий подвижник, проповедник и реформатор монашеской жизни.
В 1617 году он стал архиепископом Полоцким. Святой Иосафат был ревностным сторонником Берестейской унии (объединения Киевской митрополии с Католической Церковью). Его деятельность вызвала сильное сопротивление, и 12 ноября 1623 года он был убит противниками Унии в Витебске. Его мученическая смерть привела к укреплению позиций Униатской Церкви, и он был канонизирован в 1867 году.
Молитвы дня
О, священномученик Иосафат! Ты, который своей кровью засвидетельствовал верность Единой Церкви и не побоялся страданий ради единства, молим Тебя: укрепи нашу веру, даруй нам мужество противостоять лжи и расколу. Помоги нам хранить мир в сердцах и единство в общине, дабы и мы удостоились Царства Небесного.
Аминь.
Народные поверья и приметы
Наши предки считали 12 ноября, которое часто называли «Передзимником», переломным моментом для погоды.
- Если утром густой туман — это считалось признаком скорого потепления.
- Если в день Иосафата ударил мороз — зима будет нестабильной, с частыми оттепелями.
- Сильный ветер — к ветреной и суровой зиме.
- Прилет синиц в дом — верный признак скорых морозов.
Этот день традиционно считался благоприятным для добрых дел и милостыни, следуя примеру святителя Иоанна Милостивого.
Чего нельзя делать
- Покупать новую обувь – считалось, что это может привести к ссорам в семье.
- Отправляться в дальний путь без насущной необходимости.
- Начинать важные дела и принимать поспешные решения.
- Ссориться, ругаться и оскорблять близких.
- Сплетничать, завидовать и желать кому-то зла.
- Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.