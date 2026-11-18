Религиозный праздник 19 ноября 2026 года: верующие чтят память пророка Авдия и мученика Варлаама
19 ноября Православная Церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память пророка Авдия — одного из самых малоизвестных ветхозаветных пророков, чья книга является самой короткой в Библии. Также в этот день поминают мученика Варлаама, который во время римских гонений сохранил верность Христу и отдал за свою веру жизнь.
Религиозные праздники и их история
День памяти святого пророка Авдия
Пророк Авдий жил примерно в IX веке до нашей эры и является автором самой короткой книги Ветхого Завета — всего 21 стих. Несмотря на краткость, его пророчество несет чёткое послание: Бог не оставляет безнаказанными гордыню и насилие, и народы, издевавшиеся над ущербными, подвергаются справедливому возмездию. Согласно церковному преданию, Авдий жил при дворе царя Ахава и тайно защищал преследуемых пророков, укрывая их в пещерах и обеспечивая пищей из собственных запасов. Скромное и незаметное служение – но в глазах Церкви не менее важное, чем громкие подвиги.
Наряду с пророком 19 ноября Церковь чтит мученика Варлаама — христианина, казненного во времена римских гонений за отказ отречься от своей веры. По преданию, мучители заставили его держать над жертвенным огнем раскаленные угли в открытой ладони, надеясь, что он уронит их — и тем самым принесет жертву идолам. Варлаам не разжал руки и умер, так и не предав Христа. Этот образ стойкости духа перед телесной болью вдохновлял отцов Церкви: святитель Василий Великий посвятил ему отдельную проповедь.
В народе 19 ноября называется днём Авдия — или «Авдий-заботливец». Считалось, что это идеальное время для забот о доме и семье: проверить запасы, починить то, что требует ремонта, позаботиться о тепле и порядке в доме перед большими зимними морозами.
Молитвы дня
К пророку Авдию и мученику Варлааму обращаются с просьбой о мире в семье, мужестве и защите от невзгод. Дома к ним можно обратиться и своими искренними словами:
О, святой пророк Божий Авдия! Ты, мужественно сохранивший веру во времена бедствий и ставший защитником гонимых пророков, молим тебя: испроси у Всевышнего для нас, грешных, укрепление в вере и помощь в час испытаний. Защити наши дома от всякого зла, даруй мир и согласие нашим семьям, научи нас творить добро и быть милосердными. Пусть твоими молитвами Господь просветит наш разум и наставит на путь спасения.
Аминь.
Народные верования и приметы
День Авдея считался в народе временем тихих и полезных дел: не громких начинаний, а заботливого ухода за тем, что уже есть. Хозяева проверяли зимние запасы и состояние хлева, хозяйки приводили в порядок дом. Считалось, что человек, проведший этот день в труде и покое, будет иметь благополучие и здоровье на протяжении всей зимы.
- Если в этот день сильно дует ветер — это предвещало долгие и сильные зимние холода.
- Если идет снег, то следующим летом будет большой урожай.
- В день Авдия Радетеля нельзя было оставлять дом и двор неубранными, поскольку пророк почитался как защитник дома.
- Если солнце восходит ярко-красным — ждите снегопада.
- Ясное и тихое небо днём — морозы начнутся быстро и продержатся долго.
- Облачно и ветрено — зима будет переменчивой, с частыми оттепелями.
- Иней на ветках утром — зима продлится долго, весна запоздает.