19 ноября Православная Церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память пророка Авдия — одного из самых малоизвестных ветхозаветных пророков, чья книга является самой короткой в Библии. Также в этот день поминают мученика Варлаама, который во время римских гонений сохранил верность Христу и отдал за свою веру жизнь.

Религиозные праздники и их история

День памяти святого пророка Авдия

Пророк Авдий жил примерно в IX веке до нашей эры и является автором самой короткой книги Ветхого Завета — всего 21 стих. Несмотря на краткость, его пророчество несет чёткое послание: Бог не оставляет безнаказанными гордыню и насилие, и народы, издевавшиеся над ущербными, подвергаются справедливому возмездию. Согласно церковному преданию, Авдий жил при дворе царя Ахава и тайно защищал преследуемых пророков, укрывая их в пещерах и обеспечивая пищей из собственных запасов. Скромное и незаметное служение – но в глазах Церкви не менее важное, чем громкие подвиги.

Наряду с пророком 19 ноября Церковь чтит мученика Варлаама — христианина, казненного во времена римских гонений за отказ отречься от своей веры. По преданию, мучители заставили его держать над жертвенным огнем раскаленные угли в открытой ладони, надеясь, что он уронит их — и тем самым принесет жертву идолам. Варлаам не разжал руки и умер, так и не предав Христа. Этот образ стойкости духа перед телесной болью вдохновлял отцов Церкви: святитель Василий Великий посвятил ему отдельную проповедь.

В народе 19 ноября называется днём Авдия — или «Авдий-заботливец». Считалось, что это идеальное время для забот о доме и семье: проверить запасы, починить то, что требует ремонта, позаботиться о тепле и порядке в доме перед большими зимними морозами.

Молитвы дня

К пророку Авдию и мученику Варлааму обращаются с просьбой о мире в семье, мужестве и защите от невзгод. Дома к ним можно обратиться и своими искренними словами:

О, святой пророк Божий Авдия! Ты, мужественно сохранивший веру во времена бедствий и ставший защитником гонимых пророков, молим тебя: испроси у Всевышнего для нас, грешных, укрепление в вере и помощь в час испытаний. Защити наши дома от всякого зла, даруй мир и согласие нашим семьям, научи нас творить добро и быть милосердными. Пусть твоими молитвами Господь просветит наш разум и наставит на путь спасения.

Аминь.



Народные верования и приметы

День Авдея считался в народе временем тихих и полезных дел: не громких начинаний, а заботливого ухода за тем, что уже есть. Хозяева проверяли зимние запасы и состояние хлева, хозяйки приводили в порядок дом. Считалось, что человек, проведший этот день в труде и покое, будет иметь благополучие и здоровье на протяжении всей зимы.

Если в этот день сильно дует ветер — это предвещало долгие и сильные зимние холода.

Если идет снег, то следующим летом будет большой урожай.

В день Авдия Радетеля нельзя было оставлять дом и двор неубранными, поскольку пророк почитался как защитник дома.

Если солнце восходит ярко-красным — ждите снегопада.

Ясное и тихое небо днём — морозы начнутся быстро и продержатся долго.

Облачно и ветрено — зима будет переменчивой, с частыми оттепелями.

Иней на ветках утром — зима продлится долго, весна запоздает.

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