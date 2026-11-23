Религиозный праздник 24 ноября 2026 года: история великомученицы Екатерины и народные обычаи
24 ноября 2026 года Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память святой великомученицы Екатерины Александрийской. Это день, посвящённый одной из самых известных раннехристианских мучениц, которую считают покровительницей знаний и невест.
Религиозные праздники и их история
День памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской
24 ноября Православная Церковь чтит память святой Екатерины, жившей в Александрии в начале IV века. Она происходила из знатного рода и отличалась не только красотой, но и редким для своего времени уровнем образования, глубоко изучив труды античных философов, врачей и писателей.
Приняв христианство, Екатерина публично разоблачила языческие обычаи и выступила против гонений на христиан. Император Максимин собрал 50 самых мудрых философов, чтобы убедить Екатерину отречься от Христа, но она победила их в споре, в результате чего философы сами уверовали и были казнены. За отказ предать свои убеждения Екатерина была подвергнута жестоким пыткам и приняла мученическую смерть.
Святая Екатерина считается покровительницей студентов, учёных и помощницей невест.
Молитвы дня
О, святая великомученица Екатерина, избранное чистое сосуд Духа, столп Православия, наша надежда и заступница! К тебе прибегаем и смиренно просим: испроси нам у Бога милость, мудрость и силу противостоять искушениям мира. Как ты победила невежество и ереси, так и мы, твоими молитвами, да будем защищены от врагов видимых и невидимых. Сохрани нас от бед, дай нам понимание истины и укрепи в любви к Господу.
Аминь.
Народные поверья и приметы
Наши предки верили, что приметы этого дня могут предсказать, какой будет погода в дальнейшем:
- Если на Екатерину выпал снег на сухую землю — это предвещает неурожайный год.
- Оттепель на Екатерину — к сильным морозам только на Крещение.
- Если в этот день ясно и холодно — зима будет суровой и многоснежной.
Считалось, что с этого дня устанавливается прочная санная дорога.
Чего нельзя делать
- Ссориться, ругаться, обижать близких и выяснять отношения.
- Сплетничать, завидовать и распространять ложные слухи.
- Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
- Выполнять тяжёлую физическую работу без насущной необходимости.
- Устраивать шумные застолья, гуляния и злоупотреблять алкоголем.
- Подметать и делать генеральную уборку — по поверьям, вместе с мусором можно «вымести» из дома счастье и благополучие.