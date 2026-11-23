24 ноября 2026 года Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память святой великомученицы Екатерины Александрийской. Это день, посвящённый одной из самых известных раннехристианских мучениц, которую считают покровительницей знаний и невест.

Религиозные праздники и их история

День памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской

24 ноября Православная Церковь чтит память святой Екатерины, жившей в Александрии в начале IV века. Она происходила из знатного рода и отличалась не только красотой, но и редким для своего времени уровнем образования, глубоко изучив труды античных философов, врачей и писателей.

Приняв христианство, Екатерина публично разоблачила языческие обычаи и выступила против гонений на христиан. Император Максимин собрал 50 самых мудрых философов, чтобы убедить Екатерину отречься от Христа, но она победила их в споре, в результате чего философы сами уверовали и были казнены. За отказ предать свои убеждения Екатерина была подвергнута жестоким пыткам и приняла мученическую смерть.

Святая Екатерина считается покровительницей студентов, учёных и помощницей невест.

Молитвы дня

О, святая великомученица Екатерина, избранное чистое сосуд Духа, столп Православия, наша надежда и заступница! К тебе прибегаем и смиренно просим: испроси нам у Бога милость, мудрость и силу противостоять искушениям мира. Как ты победила невежество и ереси, так и мы, твоими молитвами, да будем защищены от врагов видимых и невидимых. Сохрани нас от бед, дай нам понимание истины и укрепи в любви к Господу.

Аминь.



Народные поверья и приметы

Наши предки верили, что приметы этого дня могут предсказать, какой будет погода в дальнейшем:

Если на Екатерину выпал снег на сухую землю — это предвещает неурожайный год.

Оттепель на Екатерину — к сильным морозам только на Крещение.

Если в этот день ясно и холодно — зима будет суровой и многоснежной.

Считалось, что с этого дня устанавливается прочная санная дорога.

Чего нельзя делать

Ссориться, ругаться, обижать близких и выяснять отношения.

Сплетничать, завидовать и распространять ложные слухи.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Выполнять тяжёлую физическую работу без насущной необходимости.

Устраивать шумные застолья, гуляния и злоупотреблять алкоголем.

Подметать и делать генеральную уборку — по поверьям, вместе с мусором можно «вымести» из дома счастье и благополучие.

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