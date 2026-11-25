26 ноября Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память преподобного Алипия Столпника. Он был одним из самых известных раннехристианских аскетов и провёл 53 года в непрестанной молитве под открытым небом, стоя на каменном столбе. Святой не покинул своего места даже тогда, когда из-за физической слабости уже не мог стоять.

Религиозные праздники и их история

День памяти преподобного Алипия Столпника

Алипий родился около 522 года в Адрианополе в благочестивой семье. Рано осиротев, он воспитывался при церкви, где его взял под опеку местный епископ Феодор. Там юноша получил духовное образование и впоследствии стал диаконом. Но церковное служение в городе не удовлетворяло его стремление к уединению и молитве.

Алипий поселился на заброшенном языческом кладбище за городом. Там он построил небольшую церковь в честь великомученицы Евфимии – и взошел на каменный столб. То, что должно было стать временным аскетическим опытом, превратилось в 53 года непрерывного подвига. Жара и мороз, дождь и ветер — святой оставался на столбе в любую погоду, молясь за всех, кто приходил к нему. Паломники из разных уголков приносили ему еду и воду, делились своими бедами, а он исцелял больных и наставлял на молитву.

Когда под конец долгой жизни ноги отказали Алипию и он больше не мог стоять, святой продолжал подвиг, лежа на боку, — и так провёл последние четырнадцать лет до своей смерти в 640 году в возрасте 118 лет. Вокруг его столба ещё при жизни возникли мужской и женский монастыри. К Алипию обращаются с молитвами об исцелении болезней ног и суставов — ведь он знал, что значит терпеть и не отступать.

Молитвы дня

К преподобному Алипию Столпнику обращаются с просьбой об укреплении духа, терпении в испытаниях и исцелении от болезней ног и суставов:

О, преподобный отец Алипий, светильник веры и несокрушимый столпник! К тебе прибегаем с верой и молим тебя: испроси у Христа Бога прощение грехов наших и помоги нам преодолеть искушения мира. Как ты терпел знорь и мороз на столбе, так и нам даруй терпение в скорбях. Исцели наши недуги душевные и телесные и научи нас истинному пути спасения. Молись Богу за нас, чтобы мы могли жить в мире и благочестии.

Аминь.



Народные верования и приметы

В народной традиции 26 ноября считался днем расчета долгов и заботы о доме перед зимой. Принято было вернуть все одолженное, проверить запасы и подготовить теплую одежду для всех членов семьи. Считалось, что человек, вступивший в зиму без долгов и в тепле, будет жить в благополучии до весны.

Приметы 26 ноября предсказывали, какой будет оставшаяся часть зимы и следующее лето: