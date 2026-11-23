Украинская рэперша alyona alyona рассказала об изменениях в своём теле и самочувствии после операции по шунтированию желудка. Артистка уже замечает первые физические результаты, однако больше всего её удивило постоянное ощущение холода.

Исполнительница опубликовала новое видео, в котором поделилась своими наблюдениями после хирургического вмешательства. По её словам, часть изменений, о которых её предупреждали ранее, она уже ощущает, тогда как другие пока не проявились.

«Продолжаю делиться с вами своими наблюдениями после шунтирования. Некоторые изменения я уже ощущаю, а других, о которых меня предупреждали, пока нет. Больше всего удивило то, что я теперь постоянно мерзну», — рассказала рэперша.

Также alyona alyona отметила, что постепенно начинает замечать изменения в собственном теле. В то же время артистка пока не уточнила, о каких именно внешних изменениях идет речь.

«А ещё я уже понемногу замечаю, как меняется моё тело», – добавила исполнительница.

В конце поста певица обратилась к подписчикам, которые также перенесли подобное хирургическое вмешательство, и предложила им поделиться собственным опытом в комментариях.

Об этом сообщается со ссылкой на Instagram певицы.

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