Украинский кино-, теле- и театральный режиссёр Александр Жеребко рассказал о силовом задержании сотрудниками ТЦК в Киеве, в результате которого, по его словам, он получил повторный перелом руки. Мужчина утверждает, что почти двое суток находился в Голосеевском ТЦК без надлежащей медицинской помощи, а впоследствии перенес операцию и потратил 87 600 гривен на металлические конструкции для фиксации кости.

Как рассказал Жеребко «Спецкору», инцидент произошел 25 октября 2026 года. Он ехал на троллейбусе № 40 на театральную репетицию, когда вблизи Протасового Яра транспорт остановила группа оповещения ТЦК.

Режиссёр утверждает, что вышел из троллейбуса и по просьбе представителей военкомата начал предъявлять документы. Он хотел объяснить, что у него серьёзная травма руки, полученная годом ранее после падения с пятиметровой лестницы на съёмочной площадке. Тогда врачи установили в его плечевую кость титановую пластину с десятью винтами.

По словам Жеребка, объяснить ситуацию он не успел: ему заломили руку и силой посадили в микроавтобус. Во время задержания, как утверждает режиссёр, он услышал хруст и почувствовал сильную боль.

После этого мужчину доставили в Голосеевский районный ТЦК и СП. Там, по его словам, он провёл почти двое суток в помещении, которое называет «клеткой». В течение этого времени он якобы неоднократно просил вызвать скорую помощь, показать его хирургу или сделать рентген, однако вместо этого от него требовали пройти военно-медицинскую комиссию.

Жеребко рассказывает, что рука опухала, синела, а боль усиливалась настолько, что ему помогали передвигаться и даже есть. В конце концов он согласился подписать документы для прохождения ВЛК.

Во время медицинского осмотра одна из сотрудниц обратила внимание на состояние его руки и настояла, что мужчине сначала нужны консультация хирурга и рентген. В результате Жеребко выдали документы для дополнительного обследования. В то же время он утверждает, что перед выходом его заставили написать заявление об отсутствии претензий к ТЦК и вручили повестку на 30 октября.

После выхода из ТЦК режиссёр обратился в травмпункт, а впоследствии — к врачу, который оперировал его после предыдущего перелома. По словам Жеребка, врач назначил повторное хирургическое вмешательство с установкой двух титановых пластин и дополнительного фиксатора возле сустава.

Стоимость металлических конструкций, по подсчетам режиссера, составила 87 600 гривен. Операция уже состоялась, однако впереди его ждет длительная реабилитация.

Жеребко также сообщил, что 30 октября в ТЦК вместо него пришел отец с медицинскими документами и заявлением о состоянии здоровья сына. Документы зарегистрировали, однако вопрос о дальнейшем прохождении ВЛК остался открытым.

Режиссер заявил, что опасается за свое здоровье и безопасность, и попросил о помощи. Он также поблагодарил актрису Ольгу Сумскую за публичную поддержку после инцидента.

Как отмечает «Спецкор», публичной официальной позиции Голосеевского ТЦК относительно обстоятельств, изложенных режиссером, пока нет. Об этом случае 14 ноября также сообщало издание «Четвертая студия».

С начала 2026 года правоохранительные органы сообщили о подозрении 111 должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также военно-медицинских комиссий (ВМК). Речь идет о 203 уголовных делах, связанных с коррупционными правонарушениями в сфере мобилизации.

Правоохранители сообщили о подозрении трем должностным лицам ТЦК и СП из Буковины и Волыни, которых подозревают во внесении ложных данных в реестр «Оберег» о более чем 120 фиктивных мобилизациях.

В Киевской и Черниговской областях военнослужащим ТЦК и СП было предъявлено подозрение в рамках уголовных производств по факту незаконного применения силы к гражданским лицам во время проведения мобилизационных мероприятий.

Читай нас в