64-летний тренер владыкавказского бойцовского клуба «Арс» и бывший президент федерации каратэ Северной Осетии Геннадий Кадзов, которого обвиняют в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, покинул следственный изолятор, чтобы отправиться на войну против Украины ещё до завершения расследования.

По данным следствия и СМИ, фигуранту предъявили обвинения по десяти эпизодам развратных действий в отношении девочек в возрасте от 12 до 16 лет, а также по одному эпизоду действий сексуального характера с несовершеннолетней, младше 16 лет. По показаниям потерпевших, тренер приглашал девочек на занятия, оставался с ними наедине, совершал домогательства и угрожал разглашением информации в местных чатах, если они не будут молчать. После задержания весной 2026 года часть родителей других воспитанниц клуба выступила в защиту Кадзова, тогда как потерпевшие прошли проверку на полиграфе, результаты которой, по оценке специалистов, подтвердили их слова.

Информация о вероятном отправке Кадзова на фронт появилась в октябре 2026 года, когда родственники потерпевших узнали о его отсутствии в СИЗО, а следователи уклонялись от официальных комментариев. В РФ принятое в 2024 году законодательство позволяет значительной части подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам избегать пребывания в СИЗО и последующего наказания благодаря заключению контракта с Минобороны РФ для участия в войне против Украины.

Источник: Свобода (не) за горами.

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