Российские войска научились оперативно копировать и адаптировать украинские технологические разработки, начав применять аналоги уже через несколько недель после их появления на фронте. Об этом заявил аналитик по вопросам безопасности и доцент Измирского экономического университета Сытки Эгели.

По словам эксперта, Украина стала мировым образцом и полигоном для испытания новейших вооружений, демонстрируя значительно более высокую гибкость, чем РФ. Эгели отметил успехи Сил обороны в масштабном внедрении искусственного интеллекта, автономных систем наведения, а также наземных робототехнических комплексов для логистики и эвакуации. В то же время аналитик подчеркнул, что военно-промышленный прорыв Украины служит примером для других региональных государств в противостоянии противникам, обладающим большими ресурсами.

Источник: «Укринформ».

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