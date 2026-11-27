В пятницу, 27 ноября, стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассматривает возможность отказаться от строительства в Украине завода по производству артиллерийских боеприпасов. Руководство компании склоняется к сворачиванию проекта, однако окончательное решение пока не принято. Среди причин называют отсутствие заметного прогресса, бюрократические препятствия и развитие собственного производства оружия в Украине.

Об этом сообщает German Aid To Ukraine со ссылкой на заявление генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера. Он озвучил позицию компании во время презентации для инвесторов Capital Markets Day, которая состоялась в Гамбурге. По информации издания, руководство концерна всё больше склоняется к тому, чтобы свернуть проект. Одной из причин стало отсутствие заметного прогресса в подготовке производства в Украине в течение последнего года. Ранее Паппергер также жаловался на бюрократические препятствия, затрудняющие реализацию планов.

Еще одним фактором стали разногласия с украинскими партнерами относительно будущего производства. По данным German Aid To Ukraine, Паппергер пояснил, что украинская сторона не хотела отказываться от планов самостоятельного производства вооружений. В то же время украинский оборонно-промышленный комплекс за последнее время нарастил собственные производственные возможности. Украина уже выпускает артиллерийские боеприпасы малой и средней дальности. Из-за этого, по оценке руководителя Rheinmetall, украинский рынок стал менее важным для бизнеса концерна.

Паппергер также привёл данные о потребностях украинской армии. По его словам, Силы обороны используют от 1 до 1,3 миллиона артиллерийских снарядов в год. Более половины этого количества, как утверждает глава Rheinmetall, уже производят непосредственно в Украине.

Прекратит ли Rheinmetall поставки снарядов в Украину

Возможный отказ от строительства завода не означает, что немецкий концерн собирается прекратить сотрудничество с Украиной. Rheinmetall и в дальнейшем будет поставлять боеприпасы для украинской армии в рамках программ военной помощи Германии, Дании и Нидерландов. Кроме того, компания рассматривает другие направления сотрудничества с украинской оборонной промышленностью. В частности, речь идет о передаче оборудования и технологий, которые помогут расширить собственное производство боеприпасов в Украине.

Среди возможных вариантов — поставка промышленных прессов и другого оборудования для изготовления снарядов. Также стороны могут сотрудничать в производстве дальнобойных артиллерийских боеприпасов. Для этого Украине пока нужны технологии, которых не хватает отечественным производителям. Таким образом, даже если Rheinmetall окончательно откажется от строительства завода, сотрудничество с Украиной может продолжиться в другом формате. На данный момент решение по самому проекту еще не принято. Об этом сообщает German Aid To Ukraine.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине первую партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, изготовленных на новом заводе компании «Werk Niedersachsen» в немецком Унтерлюсе, что в Нижней Саксонии.

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