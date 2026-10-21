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Новости Украина

Спасатели потушили пожар в гипермаркете в Умани после российского удара

UA NEWS 21 Октября 2026 17:01
Спасатели потушили пожар в гипермаркете в Умани после российского удара

В Умани Черкасской области сотрудники ГСЧС полностью ликвидировали пожар в гипермаркете, который вспыхнул в результате российской атаки в ночь на 21 октября. По данным спасательных служб, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Процесс тушения осложнялся значительной площадью горения, большой пожарной нагрузкой и угрозой повторных вражеских ударов, из-за чего личный состав был вынужден временно отходить в безопасные места. В настоящее время пиротехнический расчет ГСЧС завершил обследование прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов.

На зображенні може бути: вогонь і текст
На зображенні може бути: вогонь і текст

Источник: ГСЧС Украины.

Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.

До этого Россия атаковала Черкасскую область дронами: в Умани повреждено многоэтажное здание.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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