Риэлтор из Ивано-Франковска возмутилась отношением к переселенцам, ищущим жилье

Риэлтор Ирина Данилюк из Ивано-Франковска обратилась к владельцам недвижимости с призывом не отказывать в аренде жилья людям с детьми и домашними животными. Из-за российских обстрелов они вынуждены покидать свои дома и искать более безопасное место для жизни.

Риэлтор возмутилась тем, что люди, спасающиеся от войны, вместо поддержки нередко сталкиваются с равнодушием и попытками нажиться на их тяжелом положении. Её пост с призывом не устанавливать ограничения вроде «без детей и животных» вызвал обсуждение в сети.

«Только без детей и животных. И цена $600». Эту фразу я, как риэлтор, слышу чуть ли не каждый день. И каждый раз она разрывает сердце. Сейчас к нам массово едут люди из Киева, Запорожья, Сум, Харькова… Они бегут от постоянных обстрелов, от ракет, летящих над головами, от ежедневного ада. Они ищут здесь не роскошь — они ищут безопасности для своих детей и четвероногих друзей», — говорится в сообщении.

Риэлтор возмутилась тем, что люди, спасающиеся от войны, вместо поддержки нередко сталкиваются с равнодушием и стремлением нажиться на их бедственном положении.

«Обращаюсь к владельцам жилья. Будьте людьми! Дом или квартиру можно отремонтировать, имущество — дело наживное. А вот утраченную человечность и совесть уже не вернешь. Давайте помогать друг другу, открывать двери и сердца, ведь мы все — украинцы, и выстоять мы можем только вместе!», — подчеркнула риэлтор.

Однако в комментариях под постом мнения пользователей разделились. Некоторые комментаторы упрекнули риелторов в высоких комиссионных и обвинили их в неуплате налогов.

В то же время другие поддержали позицию риэлтора.

Об этом сообщается со ссылкой на её пост в Facebook.

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