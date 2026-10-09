Риэлтор из Ивано-Франковска возмутилась отношением к переселенцам, ищущим жилье
Риэлтор Ирина Данилюк из Ивано-Франковска обратилась к владельцам недвижимости с призывом не отказывать в аренде жилья людям с детьми и домашними животными. Из-за российских обстрелов они вынуждены покидать свои дома и искать более безопасное место для жизни.
Риэлтор возмутилась тем, что люди, спасающиеся от войны, вместо поддержки нередко сталкиваются с равнодушием и попытками нажиться на их тяжелом положении. Её пост с призывом не устанавливать ограничения вроде «без детей и животных» вызвал обсуждение в сети.
«Только без детей и животных. И цена $600». Эту фразу я, как риэлтор, слышу чуть ли не каждый день. И каждый раз она разрывает сердце. Сейчас к нам массово едут люди из Киева, Запорожья, Сум, Харькова… Они бегут от постоянных обстрелов, от ракет, летящих над головами, от ежедневного ада. Они ищут здесь не роскошь — они ищут безопасности для своих детей и четвероногих друзей», — говорится в сообщении.
Риэлтор возмутилась тем, что люди, спасающиеся от войны, вместо поддержки нередко сталкиваются с равнодушием и стремлением нажиться на их бедственном положении.
«Обращаюсь к владельцам жилья. Будьте людьми! Дом или квартиру можно отремонтировать, имущество — дело наживное. А вот утраченную человечность и совесть уже не вернешь. Давайте помогать друг другу, открывать двери и сердца, ведь мы все — украинцы, и выстоять мы можем только вместе!», — подчеркнула риэлтор.
Однако в комментариях под постом мнения пользователей разделились. Некоторые комментаторы упрекнули риелторов в высоких комиссионных и обвинили их в неуплате налогов.
В то же время другие поддержали позицию риэлтора.
Об этом сообщается со ссылкой на её пост в Facebook.
Переселенцы из долины Тирах в Пакистане сомневаются в плане возвращения — Dawn.
рф выбросила на улицу беженцев из Куршины и оккупированного Донбасса.