СНБО обсудил с американским фондом вопрос об идентификации тел погибших украинских защитников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко и руководительница благотворительного фонда R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс обсудили будущее сотрудничество по идентификации тел погибших украинских военнослужащих. Фонд подтвердил готовность помогать Украине в этом направлении.

«На днях встретился с Меган Моббс, руководителем благотворительного фонда R.T. Weatherman Foundation, который реализует важные гуманитарные проекты в Украине. Одной из главных тем разговора стал вопрос идентификации тел погибших украинских защитников», — написал Клименко.

По его словам, СНБО координирует работу по идентификации погибших, привлекая государственные учреждения и экспертов. В ходе встречи стороны обсудили возможности будущего сотрудничества с американским фондом.

«СНБО координирует работу в этом направлении, привлекая государственные институты и экспертов», — пояснил Клименко. Он добавил, что Меган Моббс подтвердила готовность фонда присоединиться к этой работе.

Отдельной темой встречи стали вопросы кибербезопасности и информационной безопасности. Как отметил Игорь Клименко, на фоне усиления российских угроз эти направления требуют все более тесного взаимодействия Украины с международными партнерами.

«Также обсуждались вопросы кибербезопасности и информационной безопасности. На фоне усиления российских угроз эти направления требуют всё более тесного взаимодействия Украины с международными партнёрами. Важно объединить опыт и ресурсы, чтобы противостоять вызовам, которые выходят далеко за пределы нашего государства», — подчеркнул секретарь СНБО.

Он также поблагодарил Меган Моббс и её команду за поддержку Украины.

«Спасибо Меган Моббс и всей команде за системную помощь», — добавил Клименко.

R.T. Weatherman Foundation — американская некоммерческая организация, основанная в 2022 году Элизабет Уизерман (Elizabeth Weatherman) и Эндрю Данканом. В Украине фонд работает с марта 2022 года и сосредоточен на преодолении последствий войны.

Деятельность организации охватывает три основных направления:

Тело — медицинская помощь и поддержка пострадавших.

Разум — лечение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и психологическое восстановление.

Дух — поиск и репатриация, идентификация жертв войны и поддержка семей погибших.

Сотрудничество с СНБО может стать продолжением гуманитарной работы фонда, в частности в вопросах установления личностей погибших украинских защитников и поддержки их семей.

Об этом Игорь Клименко сообщил во вторник в своем Telegram-канале.

Напомним, что Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 270 на 270.

23 октября Украина вернула на подконтрольную территорию ещё семерых гражданских лиц с оккупированных территорий. Среди них — 90-летняя маломобильная женщина, 50-летняя украинка с тяжёлыми заболеваниями, а также молодая женщина и её ребёнок.

До этого в Украину по итогам репатриационных мероприятий были возвращены тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщили представители соответствующих украинских структур.

Ранее российская сторона передала Украине тела 252 погибших военных. Репатриация тел была проведена в рамках договоренностей между сторонами.

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