Россия нанесла удар по Ровенской области с помощью реактивных дронов; среди пострадавших — двое детей

В результате российского нападения на Ровенскую область пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Вражеские удары повредили жилые дома, автомобили, гаражи и коммерческие объекты.

Как сообщили правоохранители, российские войска начали атаку на регион около 20:00 12 ноября. Для нанесения ударов враг задействовал до десяти реактивных беспилотников.

Около 21:00 под ударом оказался объект критической инфраструктуры в Сарненском районе.

В 22:00 возник пожар в жилом доме, который находился на стадии строительства. В результате атаки были разрушены крыша и стена здания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Примерно в 22:40 российский беспилотник атаковал бизнес-объект в Ровно. Сотрудники ГСЧС потушили пожар. На этом объекте, к счастью, обошлось без пострадавших.

Наибольшие разрушения нанес удар по многоэтажному дому в областном центре, который произошел около 00:30. В результате атаки загорелись две квартиры. Также повреждены стены, крыша и окна дома, частные автомобили и гаражи.

В результате удара по многоэтажке пострадали шесть человек. Один человек находится в тяжёлом состоянии, среди пострадавших — дети в возрасте 16 и 17 лет.

Полицейские, первыми прибывшие на место атаки, эвакуировали из дома более 40 человек.

Около 02:00 российские войска атаковали частный дом в Ровенском районе. Огонь уничтожил автомобиль, также повреждены соседние дома и гараж.

Еще один бизнес-объект в Ровенском районе подвергся удару примерно в 04:00. Спасатели ликвидировали пожар, а в больницу госпитализировали 46-летнего мужчину.

Таким образом, общее количество пострадавших в результате ночной атаки на Ровенскую область составляет семь человек.

На всех местах вражеских атак работали полицейские и руководство подразделений. Правоохранители выполняли несколько задач:

Патрульные и наряды сектора реагирования патрульной полиции охраняли места происшествий и оказывали помощь гражданам.

Взрывотехники обследовали территории на наличие неразорвавшихся взрывоопасных предметов.

Психологи оказывали поддержку пострадавшим и другим людям, нуждавшимся в помощи.

Следователи совместно с сотрудниками СБУ фиксировали последствия российских ударов и военные преступления.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

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