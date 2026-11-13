Россия нанесла удар по Ровенской области с помощью реактивных дронов; среди пострадавших — двое детей
В результате российского нападения на Ровенскую область пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Вражеские удары повредили жилые дома, автомобили, гаражи и коммерческие объекты.
Как сообщили правоохранители, российские войска начали атаку на регион около 20:00 12 ноября. Для нанесения ударов враг задействовал до десяти реактивных беспилотников.
Около 21:00 под ударом оказался объект критической инфраструктуры в Сарненском районе.
В 22:00 возник пожар в жилом доме, который находился на стадии строительства. В результате атаки были разрушены крыша и стена здания. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Примерно в 22:40 российский беспилотник атаковал бизнес-объект в Ровно. Сотрудники ГСЧС потушили пожар. На этом объекте, к счастью, обошлось без пострадавших.
Наибольшие разрушения нанес удар по многоэтажному дому в областном центре, который произошел около 00:30. В результате атаки загорелись две квартиры. Также повреждены стены, крыша и окна дома, частные автомобили и гаражи.
В результате удара по многоэтажке пострадали шесть человек. Один человек находится в тяжёлом состоянии, среди пострадавших — дети в возрасте 16 и 17 лет.
Полицейские, первыми прибывшие на место атаки, эвакуировали из дома более 40 человек.
Около 02:00 российские войска атаковали частный дом в Ровенском районе. Огонь уничтожил автомобиль, также повреждены соседние дома и гараж.
Еще один бизнес-объект в Ровенском районе подвергся удару примерно в 04:00. Спасатели ликвидировали пожар, а в больницу госпитализировали 46-летнего мужчину.
Таким образом, общее количество пострадавших в результате ночной атаки на Ровенскую область составляет семь человек.
На всех местах вражеских атак работали полицейские и руководство подразделений. Правоохранители выполняли несколько задач:
- Патрульные и наряды сектора реагирования патрульной полиции охраняли места происшествий и оказывали помощь гражданам.
- Взрывотехники обследовали территории на наличие неразорвавшихся взрывоопасных предметов.
- Психологи оказывали поддержку пострадавшим и другим людям, нуждавшимся в помощи.
- Следователи совместно с сотрудниками СБУ фиксировали последствия российских ударов и военные преступления.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.