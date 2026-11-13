Россия нанесла удары по высоковольтным подстанциям: повреждения зафиксированы в девяти областях

13 ноября премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что во время ночной атаки главными целями российских войск стали высоковольтные подстанции. В результате обстрелов повреждения и разрушения были зафиксированы в девяти областях Украины.

«Этой ночью Россия снова наносила удары по энергетике. Главная цель — высоковольтные подстанции. Повреждения и разрушения зафиксированы в девяти областях. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям», — написал Корецкий в Telegram-канале.

Также, по его словам, в Киеве дрон попал в здание Института травматологии и ортопедии, где находились пациенты и медики, в Харьковской области враг дважды атаковал логистический терминал, в Ровно повреждено общежитие, во многих регионах — жилые дома.

«В Одессе погибли два человека, в Запорожье — 17-летний парень. Искренние соболезнования родным и близким. По меньшей мере 22 человека ранены. Спасибо спасателям, энергетикам, полицейским и медикам, которые с ночи работают на местах», — написал премьер.

Напомним, что Россия нанесла удары по энергетическим объектам в десяти областях Украины.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры по состоянию на 3 ноября частично приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки движения поездов метро.

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