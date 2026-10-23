Россия депортировала в РФ 10-летнюю Софию из Константиновки Донецкой области, семья которой погибла во время боевых действий. После вывоза девочку передали под опеку россиянина, с которым она до этого никогда не была знакома.

В то же время в Украине у девочки остались родственники.

По её словам, россияне месяцами удерживали ребёнка в интернате на оккупированной территории и скрывали информацию о её настоящем местонахождении. У ребёнка есть семья в Украине, которая разыскивала её и просила вернуть.

«С первых дней российские военные снимали с десятилетним ребенком видео, заставляли благодарить за „спасение“, говорить о „проклятой Украине“, „хохлах“, «войну Трампа» и украинскую армию, которая якобы убивает её родных», — рассказывает Дворецкая.

Недавно российский уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Софию передают в Россию. Ребёнка отдадут дяде, которого, по словам правозащитницы, она при жизни до похищения не видела.

На опубликованном видео с передачей ребёнка россияне пытались замазать лицо «опекуна», но в одном из кадров его лицо всё же частично попало в кадр. Софию они же одели в кепку с российским камуфляжем, флагом РФ и надписью «Спец».

Об этом сообщает правозащитница Александра Дворецкая.

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