Россия распространила заявление ЦПК об Арахамии накануне его визита в США

Накануне переговоров в Вашингтоне, в которых со стороны Украины принимает участие председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, российские информационные ресурсы начали распространять сообщение Центра противодействия коррупции (ЦПК) о возможном возбуждении уголовного дела в отношении политика.

Таким образом, заявление украинской общественной организации было использовано на фоне подготовки к переговорам в США.

Когда эта тема появилась в информационном пространстве РФ

Владимир Сонюк отмечает, что сообщение Центра противодействия коррупции о возможном возбуждении дела в отношении Давида Арахамии появилось в российских пабликах накануне начала переговоров в Вашингтоне, в которых со стороны Украины принимает участие председатель фракции «Слуга народа».

«Появление этой темы в российских пабликах совпало с подготовкой украинской делегации к важным международным переговорам в США», — подчеркнул политолог.

В этом контексте распространение враждебными информационными ресурсами сообщения ЦПК привлекает внимание к рискам использования внутренних политических противоречий Украины во внешнем информационном пространстве.

В то же время имеющиеся сообщения сами по себе не устанавливают мотивов ЦПК или связи организации с российскими информационными ресурсами, отмечает Сонюк.

При этом он напомнил, что ранее Центр противодействия коррупции становился объектом обвинений в возможном уклонении от уплаты налогов. Однако обоснованность этих утверждений требует отдельной проверки.

«Критики ЦПК также утверждают, что организация систематически осуществляет информационные атаки на украинскую переговорную команду и лично Давида Арахамию», — написал политолог.

На это совпадение обратил внимание в своём посте в Facebook политолог Владимир Сонюк.

ЦПК требует проверить возможную причастность Арахамии к делу о конвертах

Напомним, что Арахамия встретится в Белом доме с Меланией Трамп.

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