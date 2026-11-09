Россияне 819 раз обстреляли Запорожскую область за сутки: шестеро раненых

За сутки оккупанты нанесли 819 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. Шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район.

По его словам, войска РФ нанесли 25 авиационных ударов по Запорожью, Комышуваси, Кушугуму, Кущовому, Бабурке, Одаровке, Нижней Хортице, Желтой Круче, Таврийском, Любимовке, Новорозовке, Веселянке, Омельнике, Гуляйпольском, Ровно, Вильнянке, Васильевском, Васиновке.

601 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Комишуваху, Речное, Новояковлевку, Запасное, Григоровское, Марьевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Новопавловку, Чаривное, Белогорье, Красную Криницу, Егоровку, Новоселовку, Гуляйпольское, Копани, Долинку, Горкое, Верхнюю Терсу, Ровно, Воздвижевку, Доброполье, Рождественку, Придорожное, Косовцево, Новое Запорожье, Тернуватое.

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Новоандреевке, Малой Токмачке, Широкому, Егоровке.

188 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенке, Новопавловке, Чаривном, Белогорье, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Верхней Терсе, Воздвижковке, Доброполье, Косовцевом.

Поступило 60 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Источник: сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

2 980 человек — за последние сутки. Напомним, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 9 ноября 2026 года, составляют около 1 609 380 человек, в том числе

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