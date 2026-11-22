В воскресенье, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар по продуктовому магазину в городе Вишневом Бучанского района Киевской области, в результате чего один человек погиб, ещё трое гражданских лиц получили ранения.

По оперативным данным областных властей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Пожар, вспыхнувший в здании торгового заведения после попадания, спасателям уже удалось полностью ликвидировать.

Глава области подчеркнул, что в момент удара в помещении находились обычные покупатели, пришедшие за продуктами, а враг продолжает целенаправленно терроризировать мирное население и уничтожать гражданские объекты.

Источник: Киевская областная военная администрация.

В Димере Киевской области число погибших в результате российской атаки возросло до двух человек, а пострадавших — до четырёх.

За неделю, завершившуюся 22 ноября, Россия выпустила по Украине около 2700 беспилотников, почти 1460 управляемых авиабомб и 165 ракет различных типов. Под российскими ударами оказались 20 регионов страны.

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