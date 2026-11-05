Гражданин России был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за сотрудничество с оккупационными властями и создание пропагандистского медиахолдинга на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным прокуратуры, в июле 2022 года мужчина совместно с представителями оккупационной администрации основал организацию «ЗаМедиа». В медиахолдинг вошли телеканал «ЗаТВ», радиостанция «ЗаРадио» и газета «Запорожская правда».

Заняв должность генерального директора, осужденный организовывал работу медиаресурсов, обеспечивал их финансированием и техническими средствами. Также он лично создавал пропагандистские материалы и записывал интервью с представителями оккупационных властей.

За время работы телеканала было подготовлено и распространено более 600 видеосюжетов на телевидении и интернет-платформах.

Мужчину признали виновным в коллаборационистской деятельности по предварительному сговору группы лиц. Помимо лишения свободы и конфискации имущества, ему запретили в течение 15 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Досудебное расследование проводили следователи СБУ в Запорожской области.

Источник: Запорожская областная прокуратура.

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