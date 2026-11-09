Россия возвращается на мировую спортивную арену. Москва последовательно продвигает свои интересы с помощью юридических механизмов, влияния в спортивных федерациях и пробелов в их регламентах.



В то же время Украина, несмотря на многочисленные дипломатические заявления и политические протесты, до сих пор не сформировала системного правового противодействия российской политике в спорте.

Как получилось, что международные спортивные организации всё чаще открывают двери для россиян? Почему российский диктатор Путин лично заинтересован в разрушении спортивной изоляции РФ? И почему юридические иски эффективнее политических призывов?

Об этом в интервью UA.News рассказал Александр Ларин — председатель ОО «Спортивный контекст», бывший генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины и заместитель министра спорта в 2010 году. Далее — прямая речь Ларина.

Уже в 2022–2023 годах было понятно: россияне не смирятся с отстранением от международного спорта



Я исследовал этот вопрос ещё в 2022–2023 годах. Уже тогда было понятно: россияне не смирятся с отстранением от международного спорта и будут пытаться вернуться.

Они выбрали два параллельных пути. Первый — использование собственного влияния внутри международных спортивных организаций, где у них были давние связи и возможности договариваться. Второй — юридический. И именно он, на мой взгляд, стал основой их возвращения.

Россияне начали с самого начала. Они инициировали рассмотрение вопроса на уровне Организации Объединенных Наций, используя механизмы, связанные с защитой от дискриминации. Пытались представить отстранение своих спортсменов как дискриминацию по гражданству. В итоге эта тема попала в доклад соответствующих структур ООН.

В 2022 году, после начала полномасштабной российской агрессии, мир находился в шоке от происходящего. Большинство международных спортивных организаций решили отстранить россиян.

Однако со временем вопрос утратил свою остроту. Именно тогда начали срабатывать юридические механизмы, которые россияне заранее подготовили.

Впоследствии в международные спортивные организации стали поступать письма. Нам точно известно как минимум об одном таком письме, адресованном Международному олимпийскому комитету. В нём говорилось о недопустимости отстранения спортсменов исключительно по паспорту. Это стало отправной точкой дальнейших процессов.

Каждая международная федерация имеет свои правила и особенности. Но общий принцип был одинаковым: россияне шаг за шагом использовали юридические процедуры, подкрепляя их своим влиянием за кулисами на конкретных спортивных бюрократов и организации.

Исторически Россия занимала очень сильные позиции в международном спортивном управлении. Некоторых из её представителей после начала агрессии отстранили, но впоследствии они начали возвращаться.

Даже во время полномасштабной войны некоторые международные спортивные организации на своих отчетно-выборных конференциях переизбирали российских представителей. Некоторых оставляли на должностях, кого-то заменяли другими представителями России. Сегодня россияне присутствуют почти во всех международных спортивных федерациях и сохраняют возможности влиять на их деятельность.

Именно так этот процесс и начался. И сейчас он только набирает обороты.



Возвращение Олимпийского комитета России: как сработала юридическая схема



Наиболее показательным квазиюридическим примером я считаю возвращение Олимпийского комитета России в Международный олимпийский комитет (МОК).

Напомню, что Олимпийский комитет России был отстранен из-за нарушения Олимпийской хартии — основополагающего документа международного олимпийского движения.

Причиной стало то, что российский комитет распространил свою деятельность на временно оккупированные украинские территории. Он включил в свой состав спортивные организации с территорий, которые в соответствии с международным правом и резолюциями ООН принадлежат Украине. Это было одним из главных оснований для их отстранения.

Что сделали россияне после этого?

Они изменили структуру членства своего олимпийского комитета. Из реестра удалили все территориальные отделения, оставив только спортивные ассоциации и федерации. Таким образом, в документах исчезли представительства Крыма, Херсонской и Запорожской областей. После этого обновленные документы подали в Международный олимпийский комитет. И это стало формальным основанием для восстановления. Насколько я могу судить, никто в МОК не пошел дальше формальной проверки реестра.

Никто не спрашивал: а российские спортивные федерации продолжают работать на временно оккупированных украинских территориях? Но такой вопрос, очевидно, не задали. В реестре нет оккупированных территорий — поэтому формально проблему устранили.

На самом деле же десятки спортивных федераций, остающихся коллективными членами Олимпийского комитета России, работают на территориях, относящихся к спортивной юрисдикции Украины.

Я не могу утверждать, что так работают абсолютно все федерации, но речь идет о десятках организаций.

Итак, формальное изменение документов было принято без проверки реальной деятельности этих структур.

И теперь мы имеем ситуацию, когда Олимпийский комитет России возвращается в международное олимпийское движение благодаря чисто формальному решению.



Международные федерации, которые до сих пор сдерживают возвращение россиян



Сейчас я не готов назвать точные цифры по динамике возвращения российских спортсменов и функционеров. Но могу сказать, что этот процесс идет очень активно.

Проще назвать федерации, которые не восстановили россиян и сохраняют санкции, введенные в 2022 году. Среди организаций, которые не восстановили для россиян все прежние права, можно назвать Международную федерацию тенниса и Федерацию легкой атлетики.

Если не ошибаюсь, вступило в силу судебное решение в Федерации шахмат. На самом деле это единичные случаи, когда россиян не принимают обратно. Динамика очень негативная.



Почему Кремль не жалеет ресурсов на большой спорт



Еще в начале 2000-х годов Владимир Путин определил спорт как один из самых эффективных инструментов так называемой «мягкой силы» и дипломатии. Конечно, в случае с Россией понятие «мягкая сила» не совсем соответствует реальности, но так оно и есть.

Для Кремля международный спорт всегда был важной площадкой для пропаганды российских достижений, обеспечения присутствия государственной символики в мире. Они продолжают идти по этому пути.

Недостаточно одних лишь политических заявлений



Нужно понимать, как работает государство и как функционирует международный спорт. Государство действует с помощью дипломатических методов, политических заявлений, переговоров, международных соглашений.

В то же время в мировом спорте действует принцип так называемой автономии спорта. Он распространяется на международные федерации, национальные спортивные федерации и национальные олимпийские комитеты. Эта автономия позволяет спортивным организациям работать в соответствии со своими уставами, регламентами и процедурами.

Именно здесь возникает принципиальная проблема. Украина может сделать заявление, даже очень громкое и обоснованное. Но для международной спортивной федерации — это политическое заявление. Федерация может ответить на него, а может проигнорировать. Даже если ответ будет, он также будет политическим.

Международные федерации руководствуются собственными процедурами. Это не означает, что они могут делать всё, что угодно. Наоборот, их деятельность регламентируется уставами, правилами и другими внутренними документами. И именно с этими документами нужно работать.

Международные спортивные федерации в первую очередь взаимодействуют с национальными федерациями, а МОК — с национальными олимпийскими комитетами. Поэтому Украина должна использовать именно этот механизм. Мы предлагали такой подход, но не получили должной поддержки.

Его суть заключается в том, чтобы передавать международным федерациям надлежащим образом оформленные и задокументированные факты нарушений со стороны российских спортивных организаций. При этом необходимо не просто сообщать о нарушениях, а ссылаться на конкретные положения устава соответствующей международной федерации. Тогда возникает юридический вопрос: соответствуют ли действия россиян нормам, уставу и принципам деятельности самой международной федерации?» position=""][/blockquote_with_author] И международная федерация должна дать этому правовую оценку, объяснить, как она трактует этот вопрос. Именно от её ответа будут зависеть наши дальнейшие шаги.

Украине нужна системная юридическая стратегия

Другого эффективного пути нет. Когда мы обращаемся к международным спортивным организациям лишь с политическими призывами не допускать россиян к соревнованиям, то получаем политический ответ. Иногда он может нас удовлетворить. Но общая динамика свидетельствует, что этого недостаточно: россияне постепенно возвращаются. [blockquote_with_author name="Юридический подход работает иначе. Мы задаем международной федерации конкретный вопрос: как она относится к нарушению своего устава, если оно доказано? Федерация должна рассмотреть материалы и принять решение. Если эта реакция соответствует нашим ожиданиям, мы достигаем цели. Если ответ отрицательный, он все равно имеет юридическое значение. Ведь он создает опору для того, чтобы мы двигались дальше, в частности, оспаривали этот ответ.

А политический запрос и политический ответ — это всё. После этого мы можем говорить, что они плохие, что международная организация не понимает ситуации или не учитывает контекст войны. А правовой путь даёт основу для следующего шага.



Участие властей в международных юридических процессах



Мне точно известен один случай, когда Национальный олимпийский комитет Украины подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение МОК. Я видел соответствующее сообщение. В нем также упоминалось о присоединении министерства. Но у нас не было доступа к документам этого дела, поэтому мы можем говорить только об информации из официального сообщения. Это единственный известный мне пример такого процесса. Нет скоординированных действий в этом направлении.

В то же время это повседневная рутинная работа, которая может привести к конечному результату, к которому мы стремимся. А может обеспечить промежуточное решение, которое станет основой для последующих правовых шагов.

Кроме того, любой официальный ответ международной федерации создает основу для политических заявлений. Ведь есть большая разница между обычным призывом и заявлением, основанным на задокументированном нарушении устава международной организации.

Конечно, никто не может гарантировать исход юридического процесса, кроме одного — в итоге мы получаем решение, с которым можно работать дальше.

Зато после отказа на политический призыв нам остается только делать новые политические заявления. Это неэффективно. Международная спортивная система работает не с политическими лозунгами, а со своими правовыми нормами.

Даже если сегодня обратиться в Спортивный арбитражный суд, необходимо иметь основания для апелляции. Если мы приходим лишь с ответом на политический призыв, то CAS с этим не работает. А если у нас есть конкретное решение, принятое в рамках установленной процедуры, тогда появляется предмет для правовой дискуссии.



Координационный штаб «Спортивного контекста»: как он работает



Наша общественная организация «Спортивный контекст» не многочисленна, ведь мы объединяем прежде всего экспертов. Мы предлагаем конкретный алгоритм решений и четко понимаем, в какой последовательности необходимо действовать: как искать факты нарушений, документировать их, оформлять юридически для дальнейшего использования в международных спортивных организациях.

У нас уже есть конкретный пример такой работы — дело, связанное с международной федерацией гимнастики. Олимпийская чемпионка и вице-президент Украинской федерации гимнастики Стела Захарова подала заявление в Gymnastics Ethics Foundation — орган, занимающийся этическими и дисциплинарными вопросами в системе World Gymnastics. Мы собрали и оформили доказательную базу относительно действий российских гимнастических структур на временно оккупированных территориях Украины.

Это не политическое обвинение — это запрос, на который организация должна ответить. Мы обращаемся с запросом: как приведенные факты соотносятся с уставом Международной федерации гимнастики?

Документы приняты к рассмотрению. Сейчас процесс перешел на следующую стадию: материалы переданы в другую компетентную инстанцию. Таким образом, процесс движется. Этот кейс уже находится в работе.

Мы пока не знаем, каким будет окончательный результат. Но понимаем, что любое решение позволит определить дальнейшие юридические шаги.

Кроме того, к нам обратились представители ещё нескольких федераций. Мы находимся в процессе обсуждения возможного сотрудничества. Пока соответствующие процессы официально не начались, называть эти федерации не будем.



Реестр доказательств и реакция украинских федераций



Мы уже формируем реестр доказательств, дел, решений и производств. Например, если я правильно помню, к обращению Стеллы Захаровой было приложено около 30 документов, подтверждающих соответствующие нарушения.

Здесь есть ещё один важный момент. Международная федерация гимнастики объединяет семь спортивных дисциплин. Три из них — олимпийские.

Мы предлагали Украинской федерации гимнастики присоединиться к этой инициативе, но получили отказ. Нам объяснили, что федерация уже участвует в каком-то процессе.

В то же время никакой конкретной информации об этом процессе у нас нет.

Мы пытались четко объяснить, что присоединение к инициативе Стелы Захаровой никоим образом не препятствует другим юридическим действиям федерации. Наоборот, если такой процесс действительно продолжается, они могли бы усиливать друг друга. Но мы получили отказ.

Западные спортивные эксперты шокированы происходящим



Мы только начинаем налаживать эти международные профессиональные контакты. Определенные связи уже есть, но пока я бы не назвал их системными. Мы лишь движемся к этому. Поэтому сейчас не хотел бы называть конкретных имен.

Но я точно знаю, что они в шоке от того, что происходит — как россияне возвращаются в международный спорт. И они очень удивлены моделью, по которой действует Украина. Мы в основном реагируем на события, которые уже произошли, вместо того, чтобы работать на опережение. И это большая проблема.

Урок дела Ольги Харлан: почему нужно знать регламенты



Еще в начале 2023 года мы предлагали изменить подход к работе в международном спорте.

Особенно показательной стала ситуация с давлением на фехтовальщицу Ольгу Харлан. Тогда один из наших экспертов, юрист Тарас Самборский, подчеркивал: вся деятельность международных спортивных федераций основана на уставах и регламентах. Чтобы избежать негативных ситуаций, нужно заранее изучать эти правила и предотвращать подобные последствия.

Вспомните случай, когда Ольгу Харлан дисквалифицировали после того, как она отказалась пожать руку российской сопернице. Но был важный нюанс, который, на мой взгляд, украинские СМИ недостаточно объяснили. Жест Харлан, когда она коснулась шпагами вместо рукопожатия, не был просто демонстрацией негативного отношения.

Во время пандемии COVID-19 в фехтовании существовала практика, когда спортсмены избегали рукопожатий и вместо этого касались оружием. То есть этот жест имел вполне конкретное происхождение в спортивной практике. Но вокруг этого возникло огромное количество дискуссий.

Люди даже не понимали, что это означает. В этом и заключается проблема.

Прежде всего нужно понимать юридические рамки каждой ситуации. Определенный поступок может выглядеть очень патриотично, вызывать поддержку общества, но в то же время привести к наказанию украинского спортсмена. Нельзя прибегать к действиям, которые заранее не продуманы как сценарии и не соответствуют регламентам.

Конечно, спортсмен может сознательно пойти на нарушение правил, понимая, что его могут дисквалифицировать. Такой выбор тоже возможен. Но он должен быть осознанным. Последствия нужно понимать до того, как они наступят.

Ведь в основе деятельности международных федераций лежат их собственные уставы, нормы и регламенты.



Спортивная бюрократия важнее громких заявлений



Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда даже украинские политические деятели на международных площадках действовали определенным образом, объясняя это тем, что выступают против войны.

На вопрос, направили ли они официальное письмо, они отвечали, что сейчас не время заниматься бюрократией.

Но это ошибочный подход. Каждая спортивная федерация создана для того, чтобы существовали правила и регламенты.

Именно от качества работы спортивных бюрократов зависят подготовка спортсменов, их участие в соревнованиях, деятельность тренеров и других участников спортивного процесса. Фактически, главный результат работы спортивного бюрократа — это документ. От того, насколько своевременно, качественно и юридически грамотно он подготовлен, насколько этот документ весомен, зависит жизнь тех, кто находится в сфере влияния федерации или спорта в целом. А в Украине мы часто видим, как эту работу подменяют лозунгами.

Эти лозунги могут быть абсолютно правильными. Я не отрицаю, что они нужны. Но параллельно с публичными заявлениями должна вестись ежедневная правовая работа. Без этого результата не будет.



Могут ли измениться правила международного спорта



Вопрос прост: мы передаем международной спортивной федерации пакет документов, подтверждающих нарушения со стороны соответствующей российской федерации.

После этого международная организация должна принять решение. Она может признать нарушение и применить санкции против РФ. А может отказаться это делать.

Но в любом случае существует четкая система координат, определенная уставом этой организации. И тогда возникает буквально черно-белая картина.

Если в соответствии с правилами федерация должна применить санкции, но не делает этого, возникает вполне закономерный вопрос: почему? Тогда рассматриваем, кто конкретно выносил это решение — это же конкретные люди с фамилиями, а не абстрактная субстанция.

Если нарушение доказано, но на него не реагируют, появляется возможность требовать объяснений от конкретных должностных лиц.

Международная федерация теоретически может даже изменить свои правила. Но тогда возникнет другой вопрос: почему эти изменения происходят в интересах одной конкретной страны? И как они влияют на соответствующий вид спорта в целом?

Такие же вопросы можно задавать и Международному олимпийскому комитету.

В основе всего должна лежать правовая цепочка: факты, доказательства, соответствующие нормы и официальное решение. Только после этого можно определять дальнейшую стратегию. Именно такой подход мы предлагаем. И именно по нему работаем.



Российские деньги в мировом спорте: может ли юридический подход противостоять влиянию Кремля



Если международные спортивные организации меняют правила, эти изменения должны быть зафиксированы документально. А значит, они становятся очевидными для всех. Это важно, поскольку позволяет оценивать решения и задавать вопросы об их обоснованности.

Что касается российских денег в международном спорте, то здесь можно говорить о двух основных путях их движения.

Первый — официальное спонсорство. Это открытый и формально законный механизм финансирования спортивных организаций. Но в каждом конкретном случае нужно проверять, позволяет ли перечень санкций сотрудничать с соответствующей российской компанией или структурой.

Например, если «Газпром» решит финансировать определенную международную спортивную организацию, возникнет юридический вопрос: имеет ли она право принимать такие средства? Ответ будет зависеть от санкционных ограничений и правового статуса участников соответствующего соглашения.

Я не являюсь специалистом по санкционному праву, поэтому не хотел бы делать категоричных выводов без анализа конкретных обстоятельств.

Второй путь — деньги, которые могут перемещаться за кулисами. Эти финансовые потоки мы не видим. Но это уже вопрос к специалистам, которые занимаются раскрытием таких процессов. Иногда информация о них становится достоянием общественности из-за скандалов или расследований. Но это уголовное дело, которое должны расследовать специалисты. Я убежден, что такие финансовые процессы существуют. Но без доказательств мы не можем утверждать.

Поэтому я снова возвращаюсь к главному принципу: нужно работать с фактами, документами и юридическими процедурами. Именно это дает Украине возможность противодействовать российскому влиянию в международном спорте даже в условиях неравенства финансовых и политических ресурсов.

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