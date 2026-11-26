26 ноября в результате российского удара погибли четверо сотрудников отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Запорожской области.

В момент атаки правоохранители находились на службе и выполняли свои профессиональные обязанности. Трое полицейских погибли на месте, а медики более суток боролись за жизнь их руководителя. Однако на следующий день он скончался от полученных травм.

Погибших объединяло общее дело — расследование самых тяжких преступлений, поиск справедливости и помощь людям.

Что известно о погибших полицейских

- Руслан Сироух, подполковник полиции, — 40 лет. Более 23 лет посвятил службе в правоохранительных органах. Был руководителем подразделения и пользовался уважением коллег. У него остались жена, двое сыновей и мать.

- Екатерина Резникова, майор полиции, — 36 лет. На протяжении 19 лет занималась расследованием сложных уголовных дел. У погибшей остались семилетняя дочь, муж, родители и сестра.

- Оксана Рысей, капитан полиции, — 32 года. Более 13 лет служила украинскому народу, занимала должность старшего следователя по особо важным делам и училась в магистратуре. У неё остались девятилетний сын, родители и старшая сестра.

- Евгений Смыков, капитан полиции, — 38 лет. Посвятил правоохранительной службе 12 лет жизни. Помимо работы увлекался музыкой. У погибшего остались 12-летний сын, родители и брат.

По словам Артема Киска, только в течение этого месяца полиция потеряла десять сотрудников. Он подчеркнул, что российские войска атакуют правоохранителей не только вблизи линии боевого столкновения, ведь граница безопасности между фронтом и тылом фактически исчезла.

«Оккупанты цинично убивают наших коллег. Только за этот месяц мы потеряли десять сослуживцев. Не на линии боевого столкновения! Сегодня граница безопасности между фронтом и тылом фактически стерлась, каждый полицейский работает в условиях риска, защищая, спасая, отстаивая наш народ — порой ценой собственной жизни», — отметил генерал полиции третьего ранга.