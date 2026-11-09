Российского оккупанта будут судить за расстрел пленённого украинского командира

В суд направлен обвинительный акт в отношении российского военнослужащего с позывным «Тай», которого обвиняют в военном преступлении, повлекшем гибель человека.

По данным следствия, 10 октября 2025 года во время попытки захватить село Шахово в Донецкой области оккупанты взяли в плен двух украинских военных. Среди них был 34-летний командир одного из подразделений Сил обороны.

После допроса обвиняемый, по приказу своего командира, вывел пленного в лесополосу и расстрелял выстрелом из автомата в затылок. Второй украинский защитник также погиб.

3 ноября 2025 года украинские защитники взяли в плен российского штурмовика. В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог.

Источник: Офис Генерального прокурора

Служба безопасности Украины и Луганская областная прокуратура собрали доказательную базу и заочно сообщили о подозрении руководителю оккупационного учреждения исполнения наказаний во временно захваченном Луганске.

Напомним, Служба безопасности в Краматорске задержала очередного предателя. Он корректировал российский ракетный удар по местной школе.

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника «Укрзализныци», работавшего на российскую ФСБ. Он корректировал ракетные удары по Киеву.

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