Черниговский районный суд 20 ноября 2026 года в порядке специального судебного разбирательства заочно приговорил российского военнослужащего Шахина Рафика Оглы Шарифзаде к пожизненному лишению свободы за нарушение законов и обычаев войны, сочетающееся с умышленным убийством, совершенным группой лиц, сообщила «Книга палачей украинского народа».

По данным следствия, 6 марта 2022 года во время оккупации села Слобода в Черниговской области командир самоходного-артиллерийского взвода 120-й артиллерийской бригады вооруженных сил РФ вместе с другими оккупантами прицельно расстрелял из автоматов гражданский автомобиль Volkswagen Golf с надписью «Дети» на лобовом стекле, выпустив не менее 15 пуль уже после того, как машина остановилась по их требованию.

В салоне находились четверо местных жителей: 53-летний водитель Григорий Терещенко, его сын Павел, дочь Полина и племянница Наталья, которые пытались эвакуироваться. В результате обстрела Павел Терещенко погиб на месте, его отец получил многочисленные огнестрельные ранения грудной клетки, спины и ноги, а девушки физически не пострадали; по показаниям потерпевших, Шарифзада также угрожал добить раненого водителя и расстрелять пассажирок, после чего военные РФ вывезли выживших в Беларусь, а тело погибшего удалось похоронить лишь после освобождения села в конце марта 2022 года. В августе 2023 года осуждённый получил от российских властей орден «За мужество».

Источник: «Книга палачей украинского народа».

Суд в Украине вынес самый суровый приговор — пожизненное лишение свободы российскому военнослужащему, который в марте 2022 года открыл огонь по гражданскому автомобилю в Харьковской области. В результате атаки погибли отец и его 9-летняя дочь, ещё двое членов семьи получили тяжкие ранения.

Ранее Херсонский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы капитана российской полиции Александра Медельского за пытки гражданских лиц во время временной оккупации города.

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