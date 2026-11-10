Растраты в Медицинском университете имени Богомольца: ректора Юрия Кучина отстранили от должности

Ректора Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Юрия Кучина временно отстранили от работы. Его подозревают в служебной халатности, которая, по версии следствия, нанесла ущерб на сумму более 2,2 млн гривен.

Приказ об отстранении был издан на основании соответствующего решения суда.

В конце октября 2026 года правоохранительные органы сообщили о подозрении ректору Юрию Кучину и проректору по экономическим вопросам Владимиру Титикалу.

По материалам следствия, речь идет о возможных злоупотреблениях во время реконструкции фасада университета в 2020 году. Один из руководителей учреждения, по версии правоохранителей, способствовал завышению объемов и стоимости выполненных работ.

В частности, 13,7 млн гривен перечислили на счет подконтрольного физического лица-предпринимателя, а впоследствии эти средства обналичили.

По информации источников «Украинской правды», в этих действиях подозревают Владимира Титикала. В свою очередь, Юрию Кучину инкриминируют нанесение ущерба на сумму свыше 2,2 млн гривен из-за завышения стоимости повторно выполненных работ.

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы, а также запрет на занятие определенных должностей сроком до трех лет и конфискация имущества.

В настоящее время Юрий Кучин временно отстранен от исполнения обязанностей ректора на основании судебного решения. В то же время обстоятельства дела и причастность каждого из фигурантов должны быть установлены в рамках уголовного производства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Напомним, в Киеве правоохранители раскрыли схему завладения бюджетными средствами во время ремонта фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. По данным следствия, ущерб государству превысил 15 млн грн.

В Киеве выявили возможные нарушения при ремонте фасада и кровли учебного корпуса Национального медицинского университета имени Богомольца. По данным следствия, общая сумма ущерба составляет почти 16 млн грн.

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