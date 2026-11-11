Движение транспорта через пункт пропуска Солотвино — Сигету-Мармацей временно ограничат

Государственная пограничная служба Украины сообщила о временных ограничениях движения транспорта на украинско-румынской границе. 12 ноября 2026 года с 08:00 до 16:00 будет ограничен въезд транспортных средств в Румынию через пункт пропуска «Солотвино – Сигету-Мармацей».

Ограничения связаны с проведением работ на румынской стороне, а именно с заменой модульных кабин для осуществления пограничного контроля. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты и пользоваться ближайшим пунктом пропуска «Белая Церковь – Сигету-Мармацей», а пешеходам — учитывать возможное замедление контрольных процедур.

Источник: Государственная пограничная служба Украины.

На Волыни приостановили работу пункта пропуска на границе с Польшей из-за угрозы российских беспилотников. Людей, находившихся на территории пункта, временно перевели в укрытие и приостановили пропуск.

В Закарпатье начал работу новый автомобильный пункт пропуска через украинско-румынскую границу «Белая Церковь — Сигету-Мармацей». Он стал первым новым автомобильным переходом между Украиной и Румынией в Закарпатье за почти 20 лет.

Читай нас в