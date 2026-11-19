В ходе операции против Крымского моста 17 ноября Украина применила крылатые ракеты Ruta Block 1, производимые нидерландской компанией Destinus. По словам её руководителя, из девяти запущенных ракет семь достигли моста. Рассказываем, что известно об этой разработке, какую дальность и скорость она имеет и чем отличается от других ракет семейства Ruta.

Украина использовала ракеты Ruta Block 1 в ходе масштабной операции против Крымского моста. Об этом 19 ноября сообщило французское издание Le Parisien со ссылкой на президента нидерландской оборонной компании Destinus Александра Данилюка. По его словам, украинские военные запустили девять ракет «Рута Блок 1». Семь из них достигли цели. «Украина запустила девять ракет «Рута Блок 1», и семь из них попали в мост. Для таких масштабных операций используют то, что уже доказало свою эффективность», — сказал Данилюк.

Он также пояснил, что для подобных задач важно иметь достаточное количество готовых к применению ракет. То есть речь идет не только о характеристиках конкретной разработки, но и о возможности использовать её во время масштабных ударов.

Что известно о Ruta Block 1

Ruta Block 1 — крылатая ракета, разработанная нидерландской компанией Destinus. Ее назначение — поражение важных военных объектов на значительном расстоянии. В компании позиционируют эту систему как средство высокоточного удара, которое можно применять сериями. По данным Destinus, ракета имеет дальность полета более 300 километров и может нести до 150 килограммов полезной нагрузки. Максимальная скорость, о которой сообщает Le Parisien, — до 800 километров в час.

Отдельная особенность Ruta Block 1 — способность летать на малой высоте. Такой профиль полёта помогает ракете использовать особенности рельефа и затрудняет её обнаружение. В компании также заявляют, что система навигации рассчитана на работу в условиях радиоэлектронной борьбы, когда спутниковые сигналы могут быть нестабильными или недоступными. В Destinus поясняют, что Ruta Block 1 создавали для точных ударов по важным целям в тактической глубине. Ракета должна поддерживать массированные залповые пуски — то есть одновременное или последовательное применение большого количества боеприпасов.

Чем отличаются другие ракеты семейства Ruta

Ruta Block 1 — не единственная разработка этого семейства. Destinus также представила модели Block 2 и Block 3. Они обладают большей дальностью и более мощным вооружением. В частности, для Block 2 компания заявляет дальность свыше 700 километров и полезную нагрузку до 250 килограммов. Для этой модели также предусмотрена система распознавания целей с помощью искусственного интеллекта. Она должна помогать при наведении на объект, определенный оператором.

В материале Le Parisien отмечается, что дальность старших моделей семейства может достигать 1500 километров. В то же время характеристики разных версий не стоит смешивать: показатели Block 1, Block 2 и Block 3 различаются. Главное преимущество первой модели, по описанию производителя, — возможность применять её большими группами. Её стоимость была оптимизирована именно для массированных залповых пусков. Следующие версии рассчитаны на другие задачи: они обладают большей дальностью и более мощным вооружением, но не ориентированы на столь же массовое использование.

Почему применение Ruta важно

Особое значение этой истории заключается в том, что во время украинской операции было использовано вооружение европейского производства. Destinus не просто поставляет технику, а, по словам руководителя компании, получила подтверждение её применения непосредственно в ходе боевой операции. Le Parisien обращает внимание, что для западного производителя такое непосредственное участие в масштабном ударе является нетипичным. Издание также называет повреждение Крымского моста серьёзным ударом для Владимира Путина — не только с военной, но и с символической точки зрения.

Крымский мост имеет стратегическое значение для России, поскольку соединяет ее территорию с оккупированным Крымом. Им пользуются, в частности, для перевозки военных грузов. В то же время Кремль на протяжении многих лет представлял это сооружение как символ своего присутствия на полуострове и контроля над ним.

Какое оружие Украина использовала во время операции

О применении различных видов украинского вооружения во время операции 17 ноября сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, подготовка длилась несколько недель и состояла из семи этапов. Сначала украинские военные постепенно уничтожали российские системы противовоздушной обороны, радары и средства радиоэлектронной борьбы. Это должно было открыть путь к главной цели.

На завершающем этапе применили сразу несколько видов вооружения. Зеленский сообщил, что беспилотники «Паляница» поразили автомобильную часть моста. Железнодорожную часть атаковали ракеты «Нептун», дроны «Рута» и FP-5 «Фламинго». В перечне средств, участвовавших в операции, президент также назвал «Довбуш», «Вендету», Da Vinci, «Сичень», MICH 2000, Ан-197 и FP-1.

По данным украинской стороны, в результате ударов была разрушена одна из конструкций моста, а часть автомобильного полотна обрушилась в воду. Таким образом, операция продемонстрировала применение сразу нескольких украинских разработок — от беспилотников до крылатых ракет. Применение Ruta Block 1 стало одним из примеров того, как европейские оборонные разработки уже используются в российско-украинской войне. В то же время обнародованные характеристики ракеты и данные о количестве пусков основаны на сообщениях производителя и публикации Le Parisien.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин очень разгневан на президента Украины Владимира Зеленского из-за атак на Керченский мост в оккупированном Крыму. Об этом американский лидер рассказал журналисту NBC News после трехсторонней встречи с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, разговор между лидерами в основном касался Украины.

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Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяр опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживаются

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